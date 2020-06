Haugesund tok poeng mot ubeseirede Kristiansund

En gedigen keepertabbe av hjemmelagets Helge Sandvik bidro til at det endte 2-2 mellom Haugesund og Kristiansund i onsdagens kamp i Eliteserien.

To minutter etter at Haugesund tok ledelsen 2-1 kom utligningen i det 73. minutt. Det målet må Haugesund-keeper Helge Sandvik ta på sin kappe. Sandvig så ut til å ha tatt for mye håndsprit på hanskene, han glapp ballen på et tilsynelatende enkelt innlegg, og Christophe Psyché hadde små problemer med å sette ballen i åpent bur.

– Det er vanskelig å forklare. Det var en så lett ball at kanskje jeg allerede tenkte på neste situasjon. Det er for jævlig, sa Sandvig til Eurosport.

Målet kom litt mot spillets gang. Haugesund hadde vært det klart beste laget i 2. omgang helt til utligningen kom.

– Ett poeng her er fint, det, sa gjestenes innbytter Flamur Kastrati til Eurosport.

Det lå i kortene at FKH tok ledelsen på en fin overgang to minutter før keepertabben. Niklas Sandberg satte inn målet med venstrefoten i det lengste hjørnet. Dermed har Sandberg scoret mål i alle serierundene så langt i sesongen. De to første kom på straffespark.

Best i gang

Kristiansund startet med 0-0 borte mot Rosenborg, før de slo til med 7-2 hjemme mot Aalesund. Da scoret Amahl Pellegrino tre av målene. Dessverre fikk han seg en smell i det ene kneet i den sistnevnte kampen, og han ble ikke spilleklar til kampen mot Haugesund.

Haugesund startet sesongen med 1-2-tap for Brann og stygge 1-6 for Bodø/Glimt, og Kristiansund gikk til kampen med et lite favorittstempel selv om de hadde gjort sju bytter fra laget som slo Aalesund 7-2.

Mot Haugesund scoret de i tillegg på sin første ordentlige mulighet etter halvspilt 1. omgang. Et fint angrep endte opp på høyresiden, der Aliou Coly slo et presist innlegg til Amin Askar. Veteranen møtte ballen på direkten og sendte den under Haugesund-keeper Helge Sandvik og i mål.

Det var Askars annet mål for sesongen i hans første kamp fra start.

– Det føltes godt ut da jeg traff ballen, og det var deilig å se at ballen gikk inn, sa Askar til Eurosport.

Askar kalte kampen for en ekte manndomsprøve mellom to fysiske lag.

Haugesund var nær utligning tre minutter før pause, men avslutningen fra Ulrik Fredriksen gikk over fra kloss hold.

Snudde

Derimot lyktes laget til gagns i starten av 2. omgang. En liten kanonade mot KBKs Eirik Holmen Johansen førte til at dansken Alexander Ammitzbøll headet innlegget til Niklas Sandberg i mål.

Haugesund var gode de første 20 minuttene av 2. omgang. De hadde ballen mest og var også laget som ville mest. Det var ikke ufortjent sa Niklas Sandberg gjorde 2-1, men det holdt ikke inn. Uavgjort 2-2 betydde likevel at de tok med seg sesongens første poeng. Kristiansund har ennå ikke tapt.

– Et sterkt bortepoeng, konstaterte KBK-trener Christian Michelsen.

(©NTB)