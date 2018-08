Haugesunds første trepoenger på Alfheim

Alexander Stølås ble matchvinner da Haugesund tok sin første seier over Tromsø på Alfheim noensinne.

Haugesund har ikke hatt for vane å ta særlig mange poeng med seg fra Tromsø. Ett eneste poeng er det blitt på ti bortekamper mot Tromsø før, og det var for to år siden.

Alexander Stølås ble matchvinner kvarteret før slutt da han banket inn 2-1-scoringen fra 17-18 meter på et frispark.

– Deilig at vi står igjen med tre poeng. Dette smakte godt. Det var på tide at jeg fikk tatt et frispark igjen, sa Stølås til Eurosport.

Ibrahima Kone satte inn 1-0 etter at kapteinen Christian Grindheim headet ham fri inne i feltet. Kone var iskaldt da han satte ballen i mål helt nede ved stolperoten.

Det var målet som skilte lagene etter en omgang på Alfheim. Hjemmelaget hadde ballen mye, men kom bare til halvsjanser.

Før kampen var det en del fokus på at trener Simo Valakaris har fått sønnen Onni (18) til Tromsø.

– En dårlig start på kampen, men vi må bare fortsette vårt spill og skape sjanser. Det er ingen panikk, sa Valakari til Eurosport i pausen.

Presset på

Tromsø fortsatte og presse gjestene bakover på banen slik at det ble en del cornere. Stopperen Simen Wangberg var nær utligning, men hans heading etter en corner fra Morten Gamst Pedersen ble flott reddet av en god Per Kristian Bråtveit.

Tromsøs Gjermund Åsen var også farlig frampå ved et par anledninger, men begge gangene gikk skuddet på feil side av stolpene.

Det skulle gå en drøy time før TIL skulle få sin belønning for sitt høye press. Veteranen Magnus Andersen ble flott frispilt og feilet ikke alene med Bråtveit. Andersen fikk sjansen fra start da Robert Taylor måtte over kampen grunnet sykdom. Det var 32-åringens tredje mål for sesongen.

Luften ute av ballongen

Etter den gode starten på annenomgangen gikk mye av luften ut av Tromsø-ballongen. Gjestene kom seg høyere opp i banen og fikk et frispark i god posisjon da Stølås slo til og ble matchvinner.

Innbytter Mushaka Bakenga hadde en kjempemulighet på overtid til å redde det ene poenget for Tromsø.

– Vi har oss selv å skylde på, sa Tromsøs Daniel Berntsen, som spilte sammen med Christian Grindheim i Vålerenga forrige sesong.

