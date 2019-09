Haukenes diskvalifisert i ekstremvarmen i Doha

Håvard Haukenes fikk virkelig kjenne på ekstremvarmen i Doha da han ble nektet å fortsette løpet etter å ha mottatt fire røde kort under VM-kappgangen i Doha.

DOHA (Nettavisen): Haukenes lå lenge godt an i medaljekampen, men teknikken ødela for nordmannen natt til søndag norsk tid.

Bergenseren fikk tidlig to røde kort for manglende bakkekontakt, men fortsatte å knive om en pallplassering i over 30 kilometer.

Den norske kappgjengeren mottok imidlertid et rødt kort til som førte til en straffepause på 5 minutter og etter nærmere 40 kilometer ble han diskvalifisert da han mottok sitt fjerde kort for kvelden.

Yusuke Suzuki ble verdensmester etter å ha gått i mål på tiden 4:04.20.