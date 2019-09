Haukenes får meldinger fra fortvilte konkurrenter før varme-helvetet som venter i VM: - De er redde

Håvard Haukenes (29) er forberedt på «stygge scener» når det skal kjempes om VM-medaljer i 50-kilometer kappgang i Doha.

DOHA (Nettavisen): Mens de fleste øvelsene under VM i friidrett skjer på en nedkjølt arena, slipper ikke Haukenes unna den ekstreme varmen og fuktigheten i Qatar.

Lørdagens øvelse er flyttet til 23.30 lokal tid i håp om å unngå de vanskeligste forholdene, men likevel er det grunn til bekymring for utøverne som skal konkurrere.

Ifølge landslagslege Ove Talsnes er det nemlig ekstreme forhold som venter, og varmen har de siste dagene vist seg å stige frem mot starttidspunktet.

- Det kan faktisk bli sånn at det er varmest akkurat rundt start, fortalte Talsnes på en pressekonferanse i Doha torsdag.

Fikk meldinger fra konkurrenter

Norges medaljehåp Håvard Haukenes venter seg en knallhard prøvelse i den qatarske hovedstaden.

Nordmannen fremstår både positiv og optimistisk når han møter Nettavisen få dager før start, men han innser også alvoret.

- Jeg har fått meldinger fra andre utøvere som er redde, sier Haukenes til Nettavisen.

Han forteller at han også selv var engstelig da han kom ned til Doha for en ukes tid siden.

- Under de første dagene da jeg kom hit og kjente på det så tenkte jeg «oi, det her var noe litt annet det jeg har kjent på tidligere». Men etter seks dager så begynner man å bli vant til det, forklarer Haukenes.

- Det kan bli stygge scener

Likevel utelukker han ikke at flere kan komme til å kollapse underveis i lørdagens løp.

- Det kan bli stygge scener. De som ikke har akklimatisert seg og ikke vet hva de møter kan kollapse. Det kan skje tidlig eller det kan skje mot slutten, sier Haukenes.

Landslagslege Talsnes er også forberedt på at det kan bli stygt med kappgang i høye temperaturer og i luftfuktighet på nærmere 90 prosent.

- Det er som å puste inn grøt. Jeg forbereder meg på «worst case» og vi har veldig respekt for dette. Det er en utmattende og farlig konkurranse, og det stilles ekstremt store krav til arrangørene som skal håndheve reglene, sier Talsnes til Nettavisen.

- VM skulle kanskje ikke ha vært i Qatar

Haukenes prøver selv å bruke lite krefter på ting han ikke får gjort noe med, men innrømmer at VM helst burde ha vært arrangert et annet sted.

- Jeg må fokusere på det sportslige og ha fokus på det å prestere best mulig uansett hvor det er, men jeg er uenig. Det skulle kanskje ikke ha vært i Qatar for utøvernes del. Samtidig så er det nå her og man må bare gjøre det beste ut av situasjonen.

Det akter han å gjøre.

Sammen med nevnte Talsnes skal det jobbes for å få ned kjernetemperaturen hans før start ved hjelp av isbad. Den norske troppen har sikret at de både har nok is og skikkelig utstyr for å få det til.

- Vi prøver å senke kjernetemperaturen med 2-3 grader slik at jeg går med lavere kjernetemperatur i store deler av løpet. Det er de som har lavest kjernetemperatur mot slutten av løpet som vil gjøre det best, forklarer Haukenes.

Medaljehåp

Nordmannen ble diskvalifisert i forrige VM i London, men i Doha håper han på en solid revansje.

Går alt etter planen kan det vise seg å være godt nok for medalje.

- Jeg skal gi alt. Jeg skal grave dypt i kjelleren og se hvor langt jeg kan komme. Kanskje kan jeg komme dypere enn jeg har gjort noensinne. Det skal du ikke se bort ifra. Hvis jeg klarer å gjøre det, å gi alt jeg har, så er jeg fornøyd. Jeg legger litt vekk det fokuset på medalje, men jeg fokuserer heller på å gjøre jobben. Og hvis det blir medalje så er det helt konge, sier Haukenes.

Han kommer i hvert fall ikke til å gi konkurrentene noe gratis.

- De som slår meg skal ha klapp på skulderen og kudos. For da skal de jobbe. Jeg er villig til å jobbe veldig, veldig hardt. Jeg har trent bra og kjenner meg bra. Jeg er veldig spent, sier bergenseren.

Lørdagens løp starter 00:30 natt til søndag norsk tid.

