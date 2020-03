Håvard Bøkko hyllet etter sitt siste skøyteløp

Tidligere verdensmester og olympisk mester Håvard Bøkko (33) fikk et verdig punktum for karrieren på Hamar.

HAMAR (Nettavisen): Håvard Bøkko avsluttet karrieren med 1500-meter i allround-VM i Vikingskipet søndag.

33-åringen maktet ikke å kvalifisere seg til den avsluttende 10.000-meteren og skrudde tydelig av gassen mot slutten av løpet sitt, før han reiste seg opp på siste langside.

Holdt på å knekke sammen før start

Bøkko, som har vært en bærebjelke i det norske landslaget de siste årene, fikk stående applaus fra samtlige tilskuere, norske som nederlandske, samt utøvere fra flere nasjoner, mens han skled rundt på indre bane etter å ha gått i mål.

- Det ble litt mye i dag, og det var litt tøft å gå - mye tøffere enn jeg hadde sett for meg. Jeg hadde lyst til å gå fort og prøve å kvalle til 10.000, men det ble litt mye når jeg kjente på oppvarmingen at det ble tøft, sier Bøkko til TV 3.

ÆRESRUNDE: Håvard Bøkko hilser til publikum i VIkingskipet etter sitt siste løp i Vikingskipet. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Den norske skøytestjernen takket publikummet i Vikingskipet for den enorme støtten.

- Det blir nesten en litt for perfekt avslutning. Det var stort og et veldig fint punktum. Det er vel ikke flaut å grine litt av og til, så det får gå. Jeg visste det kom til å bli tøft, men jeg klarte å holde bra fokus i går, og jeg håpet å klare det i dag og. Det røyna litt mye på. Jeg holdt på å knekke sammen da starteren sa «gå til start», så det var litt sterkt å dra i gang, sier Bøkko.

Kommentatorene kjempet mot tårene

TV 3-kommentator og tidligere lagkamerat av Bøkko, Even Wetten, legger ikke skjul på at han måtte kjempe mot tårene underveis.

- Jeg blir jo så engasjert av idrett, så kjenner jeg Håvard godt, og vi vet historien. Det er spesielt når et så stort kapittel er over. Samtidig er det bare en gledens dag, for hvis Håvard hadde vært glad og letter over å gi seg, og ikke vært rørt, så ville jeg tenkt at han skulle gitt seg for mange år siden. Resultatene de siste årene har ikke vært som de var. Han har ikke vært en medaljegrossist nå på et par sesonger, sier Wetten.

- På et tidspunkt er nok nok, og da var det vedlig fint å se at Håvard har masse gode følelser. Det er alle gleden over skøytesporten, og at det føles rart for ham å ikke skulle drive med det lenger. Jeg jobbet litt for å holde tårene tilbake. Det var et sterkt øyeblikk, sier Wetten videre.

RØRT: - Det var rørende å se. Han har vært så utrolig viktig, sier TV 3-kommentator Mikael Flygind Larsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Også sidekommentator Mikael Flygind Larsen var preget etter å ha sett Bøkko gå sitt siste løp.

- Det var rørende å se. Han har vært så utrolig viktig. I over halve livet sitt har han vært på landslaget og vært bærebjelken. Å få gå foran et fullsatt vikingskip i sin siste opptreden er magisk. Det var store bilder i dag. Vi skjønte etter hvert at nå var det nok, og han skrudde av og seilet inn til mål og mottok en fantastisk hyllest, sier Flygind Larsen.

Bøkko har tidligere vunnet fire sølv og en bronse i allround-VM. I enkeltdistanse-VM har han en bronse, fire sølv og ett gull.

I Vancouver-OL i 2010 ble det bronse på 1500-meter, og åtte år senere gok han gull på lagtempo i Pyeongchang.

Sverre Lunde Pedersen ligger på andreplass bak Patrick Roest før den avsluttende 10.000 meteren i Vikingskipet søndag.