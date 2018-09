Håvard Lorentzen og Hege Bøkko bekrefter at de er et par

PAR: Hege Bøkko og Håvard Lorentzen har funnet tonen. Her er det etter en trening på Iskanten etter at Lorentzen har innrømmet overfor BA at han har kapret et nytt skøytegull ... Foto: EINAR LUNDSØR (Bergensavisen)