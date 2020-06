Håvard Lorentzen trener med nederlandsk profflag

Skøyteløper Håvard Lorentzen har hoppet på et tilbud om å trene i en uke med et profflag i Nederland, men det er ikke inngått noen avtale mellom partene.

Norges Skøyteforbund skriver i en pressemelding at nederlandske Team Reggeborgh ønsker å knytte bergenseren til seg, men foreløpig er det bare snakk om et treningsopphold for Lorentzen.

«Håvard var nysgjerrig på hva dette ev. kan innebære og ønsket å bruke en uke i Nederland for å undersøke forholdene», uttaler forbundet.

NSF sier videre at de ser det som en anerkjennelse at en norsk løper er interessant for et utenlandsk lag, men at man ønsker å beholde Lorentzen i treningsgruppen i Norge.

Team Reggeborgh har blant andre den doble OL-mesteren Kjeld Nuis i stallen. Initiativet om å la Lorentzen trene med laget kommer utelukkende fra Team Reggeborghs side, og Lorentzen er angivelig veldig fornøyd med opplegget i det norske landslaget.

