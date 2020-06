Håvard Nielsen tilbake på banen i hengekamp

Håvard Nielsen var tirsdag tilbake på banen for Greuther Fürth etter hjernerystelse. Han spilte en drøy halvtime i 1-1-kampen mot Dynamo Dresden.

Nielsen scoret to mål da 2. Bundesliga startet opp igjen i midten av mai og ble kåret til rundens spiller av anerkjente Kicker. Helgen etter fikk laget spillefri fordi Dynamo Dresden satt i viruskarantene, og dagen før den neste kampen pådro nordmannen seg hjernerystelse på trening.

Tirsdag ble den utsatte kampen mot Dynamo spilt, og Nielsen startet på benken. Han kom inn for målscorer Daniel Keita-Ruel i det 57. minutt, kort etter at danske Simon Makienok hadde utlignet for hjemmelaget.

Nielsen kom inn på topp i Greuther Fürth-angrepet, men verken han eller lagkameratene kom til store sjanser.

Greuther Fürth klatret med poenget til 9.-plass. Dynamo Dresden er fortsatt sist, men har nå kontakt med lagene foran på tabellen.

