Havertz stoppet munnen på pappfigurene

13.000 pappfigurer greide ikke å heie Borussia Mönchengladbach til poeng i den viktige kampen mot Leverkusen, som vant 3-1 etter to mål av Kai Havertz.

Alle som har sesongbillett på Borussia Park har fått tilbud om å få sitt foto på en pappfigur som plasseres på det faste setet når laget spiller sine hjemmekamper uten levende tilskuere.

– Vi har plassert ut 13.000 figurer, men vi har fått 20.000 bestillinger, sier Thomas Ludwig, som har ansvar for gjennomføringen av prosjektet med tilskuere i papp.

Figurene fylte store deler av tribunene, sammen med bannere som blant annet protesterte mot at Bundesliga må gjennomføres med «Geisterspiele» (spøkelseskamper, som er det tyske ordet for kamper uten publikum).

Leverkusen var ikke helt uten støtte fra tribunene. Noen bortefans hadde betalt 19 euro (om lag 200 kroner) for å få sitt bilde på pappfigurer på gjestetribunen.

Det var de pappfigurene som fikk mest å glede seg over. 20-årige Havertz scoret et tidlig ledermål og gjorde 2-1 på straffe etter Marcus Thurams utligning. Sven Bender fastsatte resultatet og sørget for at Leverkusen klatret forbi motstanderen og inntok tredjeplassen.

