Andrew Parsons, president i den paralympiske komité (IPC), erklærte Paralympics for avsluttet søndag, og hyllet avdøde Stephen Hawking som «en inspirasjon».

Under en spektakulær seremoni med dans, musikk og lysshow ble gardinen endelig trukket for etter ni dager med vinteridrett under Paralympics i Pyeongchang.

Alpinisten med Norges eneste gull i lekene (storslalåm), Jesper Saltvik Pedersen, bar det norske flagget inn på stadion under seremonien. Han tok også en bronse (kombinasjon).

– Tiden har kommet for meg til å erklære Paralympics 2018 for avsluttet, sa Parsons.

Stephen Hawking, som døde forrige uke i en alder av 76, er husket av parautøverne etter at han åpnet 2012-lekene i London.

Parsons hyllet fysikeren under avslutningsseremonien søndag.

– Han var en genial mann, en pioner og en inspirasjon for alle, innledet Parsons.

– Mens Hawking testet grensene for hans fantasi, har parautøverne nok en gang testet menneskets grenser, fortsatte han.

Til slutt i seremonien ble det paralympiske flagget gitt videre til borgermesteren i Beijing, som skal arrangere vinter-OL og Paralympics i 2022.

