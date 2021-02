Hayes blir koblet til historisk trenerjobb - nå slakter hun media: - Folk må få opp øynene

AFC Wimbledon står uten trener etter at Glyn Hodges takket for seg, og har nå blitt koblet til en historisk ansettelse av Chelseas Emma Hayes.

Hayes har vært med å reise Chelsea damelag til å bli blant Europas beste, og vant blant annet"The Double» med London-klubben i fjorårets sesong.

Nå skal 44-åringens ferdigheter være ønsket et annet sted i England, nemlig i League One og AFC Wimbledon. Det ville vært historisk for engelsk fotball, i og med at det aldri har vært en kvinnelig trener for et engelsk herrelag i ligasystemet tidligere.

- En fornærmelse

Chelsea gjør det fantastisk i kvinnenes toppdivisjon, og står med utrolige 32 kamper uten tap. Hayes mener derfor at det er skuffende at enkelte eksperter mener det ville vært et steg opp å ta over AFC Wimbledon.

- Jeg mener det er en fornærmelse og skam at noe skulle mene at jeg ville tatt et steg opp i karrieren ved et slikt valg. Hvordan kan det å trene verdensmestere og spillere som har representert landet sitt i både OL og EM, være et steg ned?, sa Hayes før ligacupkampen mot West onsdag, ifølge The Telegraph.

Og fortsetter:

- Jeg tror det er på tide at fotballverden åpner opp øya, og innser at kvinnefotball er nøyaktig den sammen sporten som herrene holder på med.

På spørsmålet om AFC Wimbledon kommer til å ha råd til den suksessfulle treneren, svarer Hayes kontant.

- Absolutt ikke.

Slår et slag for mangfoldet

Chelseas kvinnelag går for fire trofeer denne sesongen, etter en fantastisk 2019/2020-sesongen. De blå to hjem to titler med de norske landslagsspillerne Guro Reiten, Maren Mjelde og Maria Thorisdottir i troppen.

- Kvinnefotballen er noe å feire, og det er en fornærmelse mot kvaliteten og prestasjonene til disse spillerne at folk mener en trener jobb her er et steg ned. Jeg er fornøyd her i Chelsea, og det har jeg alltid vært klar på.

Hun passer samtidig på å slå et slag for mangfoldet i fotball, både på herre- og kvinnesiden.

- Fotballen må bli flinkere til å gi muligheter for de svakere i samfunnet også. Dette handler ikke om meg eller AFC Wimbledon, men om at det burde være vanligere å snakke om ansettelser av trenere som er asiatiske, melaninrike eller kvinner for den saks skyld. Da dette blir normalt, har man tatt skritt i riktig retning, avslutter hun.

Chelsea tar imot Brighton i neste serierunde i kvinnenes FA Womens Super League, hvor de blå fra London leder med lik poengsum som Manchester United.

