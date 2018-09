Hazard-magi sendte Liverpool ut av ligacupen

Eden Hazard kom inn fra benken og la opp til utligningen før han scoret et vidunderlig vinnermål da Chelsea slo Liverpool ut av ligacupen med 2-1.

Daniel Sturridge ga Liverpool ledelsen mot sin tidligere klubb, men det var Maurizio Sarris menn som kunne juble til slutt på Anfield, der Liverpool måtte tåle sitt første tap i noen kamp denne sesongen.

Begge lag gjorde ni endringer i startoppstillingen fra forrige kamp, med blikk på lagenes møte i Premier League kommende lørdag. Sarri valgte imidlertid å kaste innpå Hazard ti minutter etter pause, og det betalte seg.

Emerson utlignet etter et frispark fra belgieren 11 minutter før full tid, og seks minutter senere ble Hazard matchvinner med et vidunderlig solomål. Han danset forbi fem Liverpool-spillere før han banket ballen i hjørnet. Det var hans sjette mål for sesongen.

– Det var et fantastisk mål, ikke bare på grunn av hvor vakkert det var, men også tidspunktet han scoret det. Han er ikke bare en av de beste i Premier League, men i hele verden, sa Chelseas assisterende manager Gianfranco Zola.

– Jeg snakket med N'Golo (Kanté) på benken, og han sa at han ikke hadde lyst til å ta straffespark, så jeg hadde ikke annet valg enn å score, fleipet Hazard.

Ikke godt nok

Liverpool-manager Jürgen Klopp svarte på 1-2-målet med å kaste innpå Mohamed Salah, men det var for sent og forgjeves.

For Liverpool debuterte Fabinho, som ble kjøpt for en halv milliard kroner, mens VM-finalist Dejan Lovren spilte sin første kamp for sesongen i midtforsvaret. Sturridge hadde nettopp misset for åpent mål da han ga Liverpool ledelsen med et brassespark i det 58. minutt.

Utligningen kom da Hazards frispark ble nikket mot mål av Ross Barkley. Emerson satte inn returen etter Simone Mignolets redning.

– Jeg mener det målet var offside, men dommerne så på det og syntes ikke det var noe galt. Da må vi svelge det, sa Klopp.

– Kampen var en god forberedelse til lørdag, men vi må forsvare oss bedre.

Sturridge holdt på å svare for Liverpool, men han traff tverrliggeren.

I stedet fikk Hazard siste ord på Anfield.

Straffedrama

Tottenham vant også på dramatisk vis da Watford ble sendt ut av turneringen. Kampen ble spilt i Milton Keynes fordi Wembley ikke var klar for fotball etter helgens boksestevne, og Mauricio Pochettinos lag så lenge ut til å ryke ut.

Watford ledet etter scoring av Isaac Success, men Dele Alli og Erik Lamela vendte kampen med to raske mål i det 82. og 86. minutt etter at Christian Kabasele laget straffespark og ble utvist. Watford ga seg ikke, og Etienne Capoué tvang fram straffesparkkonkurranse.

Den vant Tottenham etter at Paulo Gazzaniga reddet skuddene fra Capoué og Domingos Quina.

West Ham herjet med stakkars Macclesfield og vant 8-0 etter to mål hver av Robert Snodgrass og Grady Diangana, mens Danny Welbeck scoret to da Arsenal slo Brentford 3-1.

Nottingham Forest slo ut Stoke med 3-2.

(©NTB)

Mest sett siste uken