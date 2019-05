Hazard og Chelsea ydmyket Arsenal i Europa League-finalen

Etter kampen gikk den belgiske magikeren langt i å bekrefte at han nå forlater Chelsea.

CHELSEA - ARSENAL 4-1:

Chelsea er denne sesongens vinnere av Europa League.

Det ble klart etter en suveren seier over londonrival Arsenal onsdag kveld.

Olivier Giroud, Pedro og to mål av Eden Hazard sørget for at det etter hvert ble en målrik finale. Alex Iwobi scoret trøstemålet for Arsenal.

- Tror dette er farvel



Hazard har blitt koblet med en overgang til Real Madrid i lang tid og onsdagens finale kan ha vært belgierens siste kamp for Chelsea. Det antydet han også selv.

- Jeg tror dette var farvel, men du vet aldri i fotball, sa han til BT Sport.

- Den endelige avgjørelsen blir tatt i løpet av et par dager. I dag var det kun finalen som sto i fokus for meg. Jeg har tatt avgjørelsen min og nå venter jeg bare på klubbene. Drømmen min var å spille i Premier League og jeg har oppnådd det med en av de største klubbene, så nå er det nok på tide med en ny utfordring, sier belgieren.

Dette er andre gang Chelsea går til topps i den nest gjeveste europacupen. De blå fra Stamford Bridge vant også Europa League tilbake i 2013.

For Arsenals del betyr finaletapet at de ikke får spille i Champions League neste høst. Unai Emerys menn ble som kjent nummer fem i Premier League denne sesongen, og en billett via en Europa League-triumf var siste sjanse for spanjolens lag.

Chelsea på sin side var allerede sikret en plass i Champions League gjennom sin tredjeplass i Premier League, men kunne juble for sesongens første trofé.

- Dette var bra. Jeg tror begge lag var litt stresset over at det var en finale, men da Olivier scoret, følte jeg at det var starten på en stor kveld. Vi spilte bra og hadde kontroll på kampen. Jeg er glad for at gutta fikk dette trofeet. I pausen sa manageren at vi bare måtte fortsette å spille fotball og i da viste vi god moral, sa Hazard.

Dette var for øvrig den 60 år gamle Chelsea-manageren Maurizio Sarris første trofé av stor betydning i trenerkarrieren. Han kom til Chelsea fra Napoli før denne sesongen, men ryktes nå å være aktuell for en retur til Serie A og kobles til Juventus.

Ropte på straffe



Det var Arsenal som fikk den første sjansen i Baku. Ainsley Maitland-Niles kom seg rundt på kant og slo inn mot første stolpe. Chelsea-keeper Kepa fikk slått unna, men ballen havnet hos Pierre-Emerick Aubameyang. Heldigvis for både Kepa og Chelsea fikk ikke måljegeren et skikkelig treff og sleivet ballen til side for målet.

Ti minutter senere ropte Arsenal på straffe. Alexandre Lacazette ble spilt gjennom og fikk en touch på ballen, før Kepa kom ut. Ved første øyekast kunne det se ut som en straffe, men TV-reprisen viste at det ikke var mye kontakt med keeperen og spissen.

VAR konkluderte med at det ikke skulle dømmes straffespark i situasjonen.

Unai Emerys menn fortsatte å skape farlighetene og etter 28 minutter fyrte Granit Xhaka av fra rundt 25 meter. Ballen snek seg like over tverrliggeren.

De blå kom mer og mer med i kampen og etter 34 minutter ble Arsenal-keeper Peter Cech testet av Emerson. Backen forsøkte seg fra skrått hold. Cech parerte.

SISTE KAMP. Peter Cech avsluttet sin fotballkarriere med å tape mot gamleklubben Chelsea. Foto: Yuri Kadobnov (AFP / NTB scanpix)

Noen minutter senere var Chelsea frampå igjen, denne gangen ved Olivier Giroud. Den franske spissen fyrte av fra kanten av 16-meteren og ballen hadde god retning, men Cech var raskt nede og fikk avverget scoring med en kjemperedning.

Giroud og Pedro



Ved pause sto det fortsatt 0-0 mellom de to londonlagene.

Andre omgang var bare noen minutter gammel da Chelsea fikk uttelling. Ikke overraskende var det Europa League-toppscorer Giroud som nettet.

Emerson slo inn fra hjørnet av feltet og den franske spissen kastet seg fram og fikk hodet på ballen. En herlig scoring av den tidligere Arsenal-spilleren.

I det 60. minutt kom mål nummer to før de blåkledte. Arsenal mistet ballen på vei fram i banen og Chelsea slo kontra. Eden Hazard fant Pedro og spanjolen kunne bredside inn 2-0-målet. Dermed så det meget mørkt ut for Arsenal.

Hazard-show



Og mer skulle det bli. Like etter scoring nummer to, fikk Chelsea straffe. Pedro fant Giroud inne i boksen og spissen ble lagt i bakken bakfra av Maitland-Niles.

Dommeren pekte på krittet og fra elleve meter var Hazard iskald. 3-0!

Kampen virket avgjort, men Arsenal skapte et nytt snev av spenning like etter. Alex Iwobi rappet til på volley og satte ballen utakbart forbi Kepa i Chelsea-buret.

Det skulle likevel bli Chelseas kveld i Baku. Arsenal-håpet ble nemlig kortvarig. Snaue 20 minutter før slutt satte Hazard sitt andre for kvelden og dermed sto det 4-1.

Flere mål ble det ikke, selv om begge lag hadde sjanser til å påvirke sluttresultatet ytterligere de ssiet 15 minuttene.