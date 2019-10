Hazard scoret og imponerte i toppkampen

Eden Hazard svarte kritikerne med scoring og godt spill da Real Madrid slo Grenada 4-2 i lørdagens toppkamp i spansk fotball.

– Det er slik vi vil se Eden spille. I dag var han god, og han var glad i garderoben etterpå. Vi er glade på hans vegne. Han manglet et mål, og jeg håper dette var det første av mange, sa trener Zinédine Zidane.

Karim Benzema, Luka Modric og James Rodríguez scoret også for serielederen da de to første på tabellen møttes. Granada er tilbake i La Liga etter to års fravær og har innledet sesongen sensasjonelt sterkt, men ambisjonen om å fravriste Real Madrid førsteplassen ble ikke innfridd.

Hazard bidro til det blant annet med sitt første seriemål siden overgangen fra Chelsea. Han satte inn 2-0 rett før pause. Den belgiske stjernen har fått kritikk for skuffende spill i Real Madrid-trøye.

Benzema ga hjemmelaget en tidlig ledelse da han scoret på et flott innlegg fra Gareth Bale. Hazard doblet ledelsen da han alene med keeper Rui Silva lobbet ballen over ham. Han var også nest sist på ballen da Modric gjorde 3-0, men så skapte gjestene ny spenning med to reduseringsmål.

Darwin Machis scoret først på et straffespark forårsaket av Real Madrid-keeper Alphonse Areola, før Domingos Duarte sørget for at bare ett mål skilte lagene.

James punkterte kampen på overtid.

Toni Kroos og Bale måtte begge ut med skader, men de skal ikke være alvorlige nok til å sette dem utenfor landslagssamlingene som venter.

Real Madrid er nå fire poeng foran Granada og Atlético Madrid. Sistnevnte spiller borte mot Valladolid søndag. Barcelona og Real Sociedad på de neste plassene spiller også søndag.

