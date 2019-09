Hedda Hynne er ute av VM i friidrett i Doha

29-åringen leverte en god prestasjon, men det var ikke nok til å komme til en VM-finale.

- Jeg skal gjøre det jeg kan for å få et videre avansement, men jeg vil først og fremst være fornøyd med min egen semifinale, sa Hynne på fredag etter å ha kvalifisert seg til semifinalen.

Den norske jenta fikk det imidlertid ikke helt til i semifinalen. Hynne prøvde seg på siste langside og endte på tredjeplass med tiden 2.01.03, men det var ikke nok til å komme til finalen. De to beste fra de tre semifinaleheatene gikk direkte til finalen. Også de to beste tidene utenom dem kvalifiserte til finale. Der var Hynne tre tidels sekund unna.

Dermed er VM over for 29-åringen. Favoritten Ajee Wilson fra USA vant løpet med tiden 2.00.31 minutter.

- Jeg plasserer meg godt på slutten. Jeg synes at jeg gjorde en veldig god jobb. Jeg er egentlig skikkelig fornøyd. På oppløpet tenkte jeg bare på Norge, Norge, Norge, at jeg løper for Norge.

- Det kommer et OL til neste år. Hvis ting går som det skal, så skal det bli gøy å se på OL også, sa Hynne til NRK etter løpet.

Heller ikke i London-VM for to år siden klarte Hynne å ta seg til finalen. Da endte hun på 12.-plass. Hun kom aldri til start i EM i Berlin sist sommer. Hennes personlig rekord på distansen er 1.59,87.

Caster Semenya er regjerende verdensmester på distansen.

Hynne har for øvrig en personlig rekord på 1.59,87 på distansen.