Hedenstad ferdig i Rosenborg

Rosenborg skal fornye troppen i håp om å forbedre det som endte med en skuffende 4.-plass i 2020-sesongen. Vegar Eggen Hedenstad får ikke bli med videre.

Det bekrefter Rosenborg på eget nettsted dagen etter laget sikret europacupspill med 0-0 mot Sandefjord i siste serierunde. Det holdt til å bli nummer fire i Eliteserien.

– Det er litt spesielt at det er over. Det har vært fire fine år, selv om det resultatmessig ikke har vært helt topp de to siste sesongene, sier Hedenstad.

På spørsmål om hvor han skal spille neste år, sier Hedenstad at han «har noe i kikkerten».

Selv om Rosenborg velger å skille lag med høyrebacken, er sportslig leder Mikael Dorsin full av lovord om Hedenstad.

– Jeg vil takke Vegar for strålende bidrag både som spiller på banen, men også som et veldig godt forbilde utenom banen. I sin tid i klubben har han bidratt til to seriegull, ett cupgull og tre gruppespill i Europa League. Vi i Rosenborg setter stor pris på tiden hans i klubben og ønsker han lykke til videre i karrieren, sier Dorsin.

