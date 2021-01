Hedenstad har bestått den medisinske sjekken i Fatih Karagümrük: Signerer ettårskontrakt

Den tidligere RBK-backen fortsetter karrieren i tyrkisk fotball.

Det får Nettavisen opplyst fra informert hold lørdag kveld. Hedenstad skal ha blitt enig med Fatih Karagümrük om en kontrakt som i utgangspunktet strekker seg til sommeren 2022.

Veteranens kontrakt med RBK gikk ut ved nyttår, og som Nettavisen har meldt tidligere blir det nå tyrkisk fotball på 29-åringen.

Høyrebacken skal ha satt seg på flyet til Tyrkia fredag, mens han gjennomførte den medisinske undersøkelsen lørdag.

Ifølge Nettavisens opplysninger er han allerede enig med Fatih Karagümrük om de personlige betingelsene, og overgangen er ventet å bli offentliggjort innen noen dager.

29-åringen skal ha skrevet under på en kontrakt som binder ham til Istanbul-klubben frem til sommeren 2022.

Fatih Karagümrük rykket opp til Süper Lig forrige sesong, men har virkelig markert seg på det øverste nivået i Tyrkia.

Klubben ligger på sjuendeplass etter 14 serierunder, og møter Trabzonspor søndag formiddag.

Rosenborg bekreftet Hedenstad-avgangen på eget nettsted dagen etter at laget sikret europacupspill med 0-0 mot Sandefjord i siste serierunde.

Hedenstad stoppet på 148 kamper for RBK.

- Det er litt spesielt at det er over. Det har vært fire fine år, selv om det resultatmessig ikke har vært helt topp de to siste sesongene, sa Hedenstad etter at exiten ble klar.

