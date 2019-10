Heftig breddefotballdrama: Slik blir helgas serieavslutning

Opp eller ned? Nei, dette er ikke Ekstra Joker Nord, dette er norsk breddefotball.

Denne helga spilles siste runde i PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Med mange avdelinger fortsatt vidåpne i kampen om hvem som rykker opp - eller i verste fall rykker ned - ligger det an til å bli et hesblesende drama lørdag.

I denne artikkelen tar vi for oss mulige resultater i bunn- og toppkampen i de to divisjonene.

Nettavisen Direktesport viser samtlige kamper fra PostNord-ligaen lørdag, i tillegg til en rekke utvalgte kamper fra Norsk Tipping-ligaen.

Full oversikt over alle direktesendinger finner du her.

Som et kirsebær på toppen av breddefotballkaka fyrer Nettavisen og Amedia opp et direktesendt målshow som også skal følge dramatikken.

I studio vil programleder Rolf-Otto Eriksen få meg seg et panel bestående av breddefotballekspert Jørgen Tjærnås, KFUM-spiller David Tavakoli og Eline Torneus. Torneus har fortid som spiller i Toppserien og har tidligere trent Skjerøys herrelag i Norsk Tipping-ligaen.

Underveis i sendingen vil du også ha muligheten til å vinne en norsk landslagsdrakt:

LIVE lørdag 11.45: Direktesendt målshow



PostNord-ligaen:



I PostNord-ligaen rykket ett lag opp fra hver av de to avdelingene. I tillegg vil andreplassene i de to avdelingene møtes i en kvalifiseringskamp. Vinneren av den kampen vil møte 14.plassen i Obosligaen i kamp om en plass i Obosligaen neste sesong. Tre lag rykker ned fra hver av de to avdelingene i PostNord-ligaen.

PostNord-ligaen avdeling 1:



Opprykk: I PostNord-ligaens avdeling 1 står opprykket mellom Stjørdals-Blink og Kvik Halden. Førstnevnte går inn i helga med 57 poeng, mens haldenserne følger to poeng bak. Om Blink vinner mot Sola, vil opprykket være sikret.

Kvalifisering: I tillegg har Fredrikstad mulighet til å passere Kvik Halden på tabellen og innta 2.-plassen om resultatene går FFKs vei. Om det skal skje, er Fredrikstad avhengige av å forbedre sin målforskjell. Før serieavslutningen har Kvik Halden +30 i målforskjell, mens FFK har +24.

FFK: Fredrikstad har igjen vært nødt til å registrere at muligeheten for direkte opprykk glipper. Nå er en kvalifiseringsplass det beste FFK kan håpe på. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

Andreplass sikrer kvalifiseringsspill mot andreplassen i avdeling 2. Vinneren av den kampen vil igjen få møte laget som ender som nummer 14 i Obosligaen.

Nedrykk: De tre bunnlagene Byåsen, Sola og Vidar er allerede fortapte, og har ingen mulighet til å komme seg ut av nedrykksposisjon på tabellen.

Slik spilles lørdagens kamper:

13.00: Stjørdals-Blink - Sola

13.00: Bryne - Egersund

13.00: Kvik Halden - Nardo

13.00: Vidar - Fredrikstad

13.00: Brattvåg - Byåsen

13.00: Hødd - Arendal

13.00: Moss - Levanger

PostNord-ligaen avdeling 2:

Opprykk: I kampen om den direkte opprykksplassen står det mellom Grorud og Åsane. Grorud ligger ett poeng foran Åsane, og vil med seier mot Fram Larvik sikre seg en plass i neste års Obosliga. Åsane kan passere Grorud, men er da avhengige av seier borte mot Elverum, samtidig som at Grorud ikke vinner sin kamp.

Kvalifisering: I kampen om kvalifiseringsplassen kan Kjelsås passere Åsane hvis Åsane taper, samtidig som at Kjelsås vinner mot Sotra. Kjelsås vil imidlertid være avhengig av å slå Sotra grundig, siden målforskjell vil bli avgjørende. Før serieavslutningen har Åsane +33 i målforskjell, mens Kjelsås har +19.

Nedrykk: Mjølner ligger helt sist, og har allerede rykket ned. Oppsal ligger nest sist og har 24 poeng. De kan potensielt ta steget opp på trygg plass, men er avhengige av å vinne stort, samtidig som at Senja taper stort.

Oppsals målforskjell er i skrivende stund -24, mens Senjas er -15. Før serieavslutningen ligger Elverum på den siste nedrykksplassen. Med seier mot Åsane kan de ta steget opp på trygg plass så lenge ikke Senja og Bærum vinner sine kamper.

Slik spilles lørdagens kamper:

13.00: Elverum - Åsane

13.00: Kjelsås - Sotra

13.00: Florø - Oppsal

13.00: Grorud - Fram Larvik

13.00: Odd 2 - Asker

13.00: Senja - Alta

13.00: Mjølner - Bærum

Norsk Tipping-ligaen:

I Norsk Tipping-ligaen er det det seks avdelinger. Vinnerne av de seks avdelingene rykker opp til PostNord-ligaen. I tillegg rykker de tre siste plassene i hver av de seks avdelingene ned til 4.-divisjon.

Norsk Tipping-ligaen avdeling 1



Opprykk: Eidsvold Turn troner øverst på tabellen i avdeling 1 med sine 65 poeng. Lørenskog følger nærmest med sine 59, men vil ikke kunne ta igjen Eidsvold Turn som dermed er klare for neste års PostNord-liga.

Nedrykk: Årvoll ligger helt sist, og har vært nedrykksklare en stund. Også Sunndal er fortapte, mens Herd fortsatt har mulighet til å komme seg over nedrykksstreken i siste serierunde. Da må de i så fall ta poeng borte mot Træff, mens Rommen taper. Om Herd slår Træff vil det også sikre trygg plass. Både Træff og Rommen står i fare for å falle ned under nedrykksstreken i siste serierunde.

Se direktesendte kamper fra Norsk Tipping-ligaen avd. 1

Norsk Tipping-ligaen avdeling 2

Opprykk: Vålerenga 2 sikret opprykket for flere runder siden, og har vært i en egen klasse i avdeling 2 denne sesongen. Ørn-Horten følger nærmest, men er 10 poeng bak oslolaget.

Nedrykk: Både Drøbak-Frogn og Norild er nedrykksklare, mens den siste nedrykksplassen ikke er avgjort. I skrivende stund er det Halsen som ligger på den siste plassen, men med seier mot Grei, vil Halsen sikre plassen, mens det vil være Grei som må ta turen ned i 4.-divisjon.

Se direktesendte kamper fra Norsk Tipping-ligaen avd. 2

Norsk Tipping-ligaen avdeling 3



Opprykk: Fløy er opprykksklare etter å ha vunnet avdeling 3 på suverent vis. Mandalskameratene følger nærmest, men er i skrivende stund 19 poeng serievinnerne.

Nedrykk: I avdeling 3 er alle de tre nedrykksplassene allerede avklart. Storm ender helt sist, mens Vardeneset og Bryne 2 tar de to andre nedrykksplassene.

Se direktesendte kamper fra Norsk Tipping-ligaen avd. 3

Norsk Tipping-ligaen avdeling 4



Opprykk: Vard Haugesund har sikret opprykksplassen, og leder i skrivende stund avdelingen med 11 poeng foran Lysekloster.

Nedrykk: Valdres, laget som har gått viralt med sine fryktelige resultater denne sesongen, ligger helt sist med en målforskjell på -174 og kun tre poeng. Sesongens eneste seier kom mot Vestfossen som også er nedrykksklare. I tillegg skal også Bergen Nord spille 4.-divisjon neste sesong.

Se direktesendte kamper fra Norsk Tipping-ligaen avd. 4

Norsk Tipping-ligaen avdeling 5

Opprykk: Rosenborg 2 har gjort kort prosess med motstanderne i avdeling 5, og har allerede sikret seg opprykket til PostNord-ligaen. Gjøvik-Lyn og Strindheim følger nærmest, men er 15 poeng bak RBK2.

Nedrykk: Steinkjer har vært i en klasse for seg i negativ forstand, og har allerede rykket ned til 4.-divisjon. Verdal ligger tynt an, men kan i teorien berge plassen om de vinner mot Melhus, samtidig som at Raufoss 2 taper mot Gjøvik-Lyn. Da vil målforskjellen bli avgjørende. Før helgas runde er Verdals målforskjell -19, mens Raufoss 2 har -29.

Orkla ligger i skrivende stund på den tredje nedrykksplassen, men kan berge plassen om de vinner mot Tiller samtidig som at Raufoss 2 ikke vinner.

Se direktesendte kamper fra Norsk Tipping-ligaen avd. 5

Norsk Tipping-ligaen avdeling 6



Opprykk: Avdeling 6 er den eneste avdelingen der opprykket fortsatt ikke er avklart. Fløya leder med sine 53 poeng, men Finnsnes (51 poeng) har muligheten til å snappe opprykket i siste serierunde. Da må Finnsnes vinne borte mot Harstad, samtidig som at Fløya ikke må ta vinne mot Tromsø 2.

Om Fløya vinner sin kamp, er det ikke noe Finnsnes kan gjøre for å hindre Fløya fra opprykket. Et interessant poeng er at de to opprykksjagende lagene har helt lik målforskjell (+34) før siste serierunde.

Nedrykk: Leknes ligger helt sist på tabellen med kun 4 poeng, og har selvfølgelig rykket ned for lenge siden. Skjetten (17 poeng) er også klare for 4.-divisjon, mens Harstad (27) er laget som kom nærmest en fornyet 3.-divisjonskontrakt blant nedrykkslagene. Likevel er Tromsø 2 (31 poeng) utenfor rekkevidde for Harstad, noe som betyr at de tre nedrykkslagene i avdeling 6 allerede er avklart.

Se direktesendte kamper fra Norsk Tipping-ligaen avd. 6

