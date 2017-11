Hege Bøkko utenfor topp ti i sesongåpningen

Skuffende åpning i Heerenveen.

Hege Bøkko sesongåpnet med tiden 38,36 på 500 meter under verdenscupen på skøyter i Heerenveen. Løpet holdt til 11.-plass. Nao Kodaira vant suverent.

Under fredagens sesongåpning i Nederland gikk Bøkko i par nummer tre.

Bøkkos parvenninne, canadiske Marsha Hudey, gikk over ende etter første passering, og Bøkko gikk resten av løpet alene. 26-åringen klokket inn på 38,36 og tok ledelsen med 29 hundredeler.

- Det er ikke et toppløp. Et typisk høstløp, men det lover godt, sa NRKs ekspertkommentator Even Wetten.

Tiden var langt unna hennes personlige rekord. Hege Bøkko satte norsk rekord på 500 meter med 37,43 under sprint-VM i Canada i februar.

- Det føltes ikke veldig bra, for å være helt ærlig. Jeg kom dårlig i gang. Jeg visste at jeg skulle gå mot en god løper, men når jeg kommer så dårlig i gang blir jeg stresset. Jeg burde åpne mye bedre enn det, sa Bøkko til NRK.

Nao Kodaira vant verdenscupåpningen med tiden 37,29. Det var ny banerekord. Den japanske jenta er nok den største favoritten til OL i Sør-Korea. Lee Sang-hwa fra OL-verten var nærmest Kodaira i Heerenveen, 31 hundredeler bak.

Rikke Jeppsson ble nummer 19 i B-gruppa med tiden 40,29. Amerikanske Brittany Bowe gikk raskest blant de nest beste. Hun gikk 16 hundredeler raskere enn Bøkkos tid i A-gruppa. Bøkko beholder imidlertid plassen sin i A-gruppa.

