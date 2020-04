Hege Bøkko legger opp

28-åringen debuterte på landslaget som 16-åring.

Det er VG som bringer nyheten sent søndag kveld.

- Det er ikke èn celle i meg som sier at dette er et feil valg. Men det er selvsagt vemodig, og det kommer til å være et tomrom lenge, sier Bøkko til avisen.

Bøkko slo for alvor igjennom på den internasjonale scenen da hun tok 10. plass på 1000-meteren i Vancouver i 2010. På 1500-meteren endte det med en 14. plass.

Les også: Bøkko gråt da hun måtte forlate Farmen Kjendis: - Angrer på èn ting

I en karriere som har inneholdt det meste, sier skøyteløperen til VG at hun alltid har hatt følelsen av at hun ikke har oppnådd sitt potensial.

VIKINGSKIPET: Hege Bøkko fvarmer opp før 500m for kvinner i februar 2020. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

- Jeg har ikke oppnådd mine drømmer. Men jeg må være stolt av karrieren min, understreker skøyteløperen til VG.

Under sprint-VM på Hamar i februar endte Bøkko som nummer 18 på 500-meteren. Selv mente hun da at roping fra tribuneplass førte til at hun mistet fokus.

- Jeg er ikke helt fornøyd med 500-meteren. Jeg fikk ikke helt opp den farten jeg ønsket, og kom meg heller ikke inn i den sonen som jeg ønsket. Det var litt mye forstyrrelser, og jeg klarte rett og slett ikke å komme inn i den sonen. Det er helt supert at folk heier, så jeg skal ikke klage på noe, men det er litt forstyrrende å høre navnet ditt når du går ned i startstilling, sa Bøkko til Nettavisen da.

Les også: - Forstyrret av publikum i Vikingskipet

På mandag offentligjør Norges skøyteforbund sprint- og allroundlandslagene for kommende sesong.