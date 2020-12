Hege Riise trer av som hovedtrener for LSK Kvinner etter sesongen

Suksesstreneren blir værende i klubben, men i en annen rolle. Nå tar hennes assistent over hovedtrenerjobben.

Det melder Romerikes Blad lørdag.

Avisen skriver at Riise etter all sannsynlighet nå blir utviklingssjef i klubben, mens hennes assistent Knut Slatheim tar over hovedtreneransvaret.

- Målet mitt er ikke å holde meg helt unna. Jeg skal være med på et annet plan, uten å ha hovedansvaret for hverdagen. Jeg skal ikke bli helt borte. Jeg kommer til å være en ressurs, detaljene er ikke helt spikret, men jeg kommer til å være med en del, sier Riise til avisen.

Hun påpeker at hun har hatt sitt å si for hvem som blir hennes etterfølger. Slatheim ble hentet inn på fulltid som assistenttrener før sesongen, og tar nå over roret fra neste sesong.

- Han har hovedtrenererfaring og jeg har sett på ham som en medtrener her. Jeg har full tillit til Knut. Han har hatt mye ansvar også i år. Han er bra på feltet, flink med jentene og god på analyse, sier Riise.

Etter seks strake seriemesterskap, vil ikke Toppserie-gullet ende opp hos LSK Kvinner denne sesongen.

Riises mannskap har både Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes foran seg på tabellen, og de kanarigule ender etter all sannsynlighet på fjerdeplass denne sesongen.

