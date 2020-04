Hegerberg: - Jeg har skremmende planer for comebacket

Ada Hegerberg (24) har lagt planer for en festretur til fotballen. Motstanderne kan trolig grue seg.

Hun er i opptrening etter å ha ødelagt et kne. Det fremre korsbåndet røk tvers av i januar. Det tar vanligvis fra ni til tolv måneder før man kan være tilbake på vanlig nivå på idrettsbanen etter en slik skade.

Hun har et år igjen av kontrakten med Lyon.

– Det er umulig å si hva som skjer i framtiden, men jeg har hatt fantastiske år i Lyon. Nå er jeg midt i min egen rehabiliteringsboble og jobber for å komme tilbake enda sterkere for Lyon. Jeg har skremmende planer for det comebacket, sier Hegerberg til avisen The Guardian.

Hun hadde scoret 282 mål på 271 seniorkamper da skaden stoppet henne. Og hun er bare 24 år.

– Min største ambisjon er å få ut det maksimale av mitt potensial. Jeg ønsker å se hvor langt jeg kan nå på det øverste nivået. Det er noe som motiverer meg.

Hun trener stort sett alene i Lyon. Koronapandemien har gjort hverdagen annerledes.

– Jeg klager ikke. Omstendighetene er jo merkelig for tiden. Jeg holder meg hjemme og er heldig i å ha alt på plass der for min opptrening, sier Hegerberg.

