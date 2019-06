Hegerberg åpner opp om landslagsexiten: - Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget

Verdens beste kvinnelige fotballspiller forteller i et intervju med Josimar om hvorfor hun takket nei til videre landslagsspill.

For utenforstående kom det som en stor overraskelse da Hegerberg etter EM-fiaskoen i 2017 valgte å signalisere at hun gir seg på landslaget.

I siste utgave av fotballtidsskriftet Josimar snakker den norske fotballstjernen ut om hvorfor han hun har valgt å stå utenfor landslaget de siste årene.

Hegerberg, som scoret hat trick i Champions League-finalen for Lyon mot Barcelona nylig, har ikke spilt for det norske landslaget siden EM i 2017.

23-åringen er heller ikke med i troppen til årets VM i Frankrike.

Overfor Josimar medgir Hegerberg at spill på landslaget har vært en enorm påkjenning for henne. Dette er første gang hun snakker i så klare ord.

- NFF har aldri tatt oss seriøst som landslag, sier hun innledningsvis i intervjuet med Josimar.

- Hvorfor?

- Det er den følelsen jeg har hatt siden jeg ble tatt inn for første gang, som blodseriøs ungjente på U15.

Hadde mareritt etter samlinger

Lyon-stjernen forteller i intervjuet av kvinnefotball befinner seg nederst på rangstigen, og at det ikke har vært gode nok ledere med norsk kompetanse.

Hun forteller også om hvordan hun har følt seg etter å ha returnert fra landslagssamlinger med Norge.

- Det var tøft på så mange samlinger. Jeg var knekt psykisk, det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget. Sånne ting skal man ikke ha, sier hun og legger til alt ble langt lettere etter at hun tok valget om å gi seg på landslaget.

Uttalelsene til Hegerberg kommer kun tre dager før det norske kvinnelandslaget VM-åpner mot Nigeria i Frankrike.

Landslagstrener Martin Sjögren har tidligere vært opptatt av å konsentrere seg om spillerne han har tilgjengelig, men uttalte dette til Nettavisen etter å ha tatt ut VM-troppen 2. mai.

- Ada var veldig tydelig på at hun ikke ville spille, så vi har lagt det helt til side. Hva som skjer etter VM får vi se på, det blir en god anledning til å gjenoppta dialogen, så får vi se hva Ada sier. Som landslagstrener vil man ha de beste spillerne tilgjengelig, og akkurat nå vil ikke Ada være med, så vi har valgt å fokusere på dem som vil være med, forteller han.

HAT TRICK: Hegerberg scoret tre mål da Lyon vant Champions League-finalen nylig. Foto: Lisi Niesner (Reuters / NTB scanpix)

Forsøkte å tilpasse seg

Hegerberg forteller i Josimar-intervjuet at det var problematisk å ta ordet og si hva hun mente, men at hun forsøkte å dempe seg i en periode uten at det fungerte.

Hun avkrefter at hun ga seg på landslaget fordi hun ikke tålte motgang, at det gikk dårlig i EM og at hun ikke hadde nok respekt.

- Det hadde ingenting med saken gjøre. Jeg har i overkant mye respekt for idretten jeg er en del av. Det var tøft fra U15 og framover. Det var tøft under EM i 2013 og VM i Canada i 2015, sier hun.

Til tross for at Hegerberg ikke skal spille VM, skal hun følge mesterskapet tett. Hun skal ha en rolle både som spaltist for det franske nettstedet FranceFootball, og som ekspert for franske Télévision Française 1 (TF1).

Dette svarer NFF

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF, sendt først følgende tilsvar til VG, og sendte samme svar til Nettavisen senere onsdag.

«Vi syns – fortsatt – det er trist at Ada ikke er med på landslaget, og det er leit at hun hadde det hun beskriver som dårlige opplevelser den gang hun var med. Det er samtidig vanskelig å kommentere synspunkter og opplevelser fra 2017 og årene før det. Vi har hatt en fin utvikling de to siste årene, og mange tiltak er iverksatt. Vårt fokus nå er VM!

Fotball for jenter og kvinner er i rivende utvikling, internasjonalt og i Norge. Det fremsettes påstander om at NFF ikke tar landslag for kvinner seriøst. Her må vi ta til motmæle med fakta som dokumentasjon.

Norge var en av pionerene for kvinnefotball allerede på 70-tallet og har på landslagsnivå levert gode prestasjoner i mesterskap. Vi har vunnet EM, VM og OL. Vi var i EM-finale så sent som i 2013. Prestasjoner muliggjort av dyktige og fremsynte ledere, trenere og ambisiøse spillere.

I en periode sakket vi akterut i den internasjonale konkurransen. Vi sov nok litt i timen i noen år. Et svakt EM i 2017 var et klart uttrykk for det. Evalueringen etter dette mesterskapet utløste en rekke utviklingsprosesser som endte med syv seire av åtte mulige i kvalifiseringen til denne sommerens VM – med seier over regjerende europamester Holland i den avgjørende kampen.

Vi har innført flere samlingsdøgn, etablert et U23-landslag og økt budsjettene. I VM-året 2019 har A-kvinner et større budsjett enn A-herrer, i «vanlige» år er budsjettene like.

Vi har en likelønnsavtale for våre to A-landslag, uavhengig av kjønn – som den eneste fotballnasjonen i verden.

Alle våre landslag fra 15 år og opp til A-landslagsnivå har like mange lag og like vilkår. Både økonomisk og tilgang til trener-/lederressurser. Vår avdeling for elitefotball jobber etter helt likestilte prinsipper. Alle trenere og fagansvarlige jobber på tvers i avdelingen, uavhengig av kjønn.

Som det eneste forbundet i verden, ledes dette arbeidet av en kvinne (Lise Klaveness) med ansvar for både kvinne- og herresiden.

Under Forbundstinget i mars 2019 var toppfotball for kvinner hovedtema, i praksis en sak om å øke den helhetlige satsingen på de tre øverste divisjonene, inkludert ny seriestruktur. Det overføres rundt 30 millioner kroner i år til kvinnefotballen (toppklubbene). Blant annet midler til nødvendige ansettelser i (sport, utvikling og marked), og det bevilges også penger til såkalte proffdager for å gjøre hverdagen enklere. For å nevne noe.

Før årets VM har NFF sammen med våre nordiske kolleger, vært en pådriver for en økning i pengepremiene. FIFA har besluttet å tredoble pengepremiene.

Det er fortsatt en vei å gå. Men vi er godt i gang – og utviklingen skal fortsette. Det skal ikke stå på vilje eller holdning. Årets Frankrike-VM er det desidert største mesterskapet på kvinnesiden noensinne. Vi er der!

Jeg opplever positiv energi og pågangsmot i den gjengen som skal representere Norge i VM. Vi skulle gjerne sett at Ada ønsket være med. Hennes nei har imidlertid vært tydelig, og det må vi respektere. Vårt ønske og håp for fremtiden er hun vil endre standpunkt. Både landslagssjefen og elitedirektøren har vært i dialog med henne og vår dør er alltid åpen om hun selv vil. Men det siste er selvsagt en forutsetning.»