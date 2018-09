Hegerberg fjernet landslagsvenninner i sosiale medier

Ada Hegerberg sluttet å følge flere av sine tidligere lagvenninner på kvinnelandslaget i fotball etter at Norge sikret VM-billetten mot Nederland nylig.

Landslagskaptein Maren Mjelde og Hegerbergs barndomsvenninne Guro Reiten bekrefter begge overfor TV 2 at Hegerberg fjernet dem fra sine kontoer på nettsamfunnene Facebook og Instagram.

– Jeg fikk et tips om at noen av jentene var fjernet som venn på Facebook. Og det viste seg også å gjelde meg. Men jeg ønsker ikke å spekulere i hvorfor, og har egentlig ikke mer å si om denne saken. Jeg fokuserer på Chelsea og Norge nå, skriver Mjelde i en sms til kanalen.

Sjokkert

Reiten, som har spilt aldersbestemt fotball med Hegerberg, sier hun er overrasket over at Lyon-stjernen brøt båndene i sosiale medier.

– Jeg er jo litt sjokkert over at hun velger å gjøre det, men jeg velger å tro at det er på grunn av landslaget og ikke meg som person. Jeg håper i hvert fall det, sier hun.

– Jeg vet ikke hvorfor hun gjør det. Det må du nesten spørre henne om. Hun har gitt signaler på at hun ikke har motivasjon og lyst til å være med. Vi er litt lei av denne saken, for det skal alltid stjele litt energi fra gruppen vår, tilføyer LSK-profilen.

Vil ikke tilbake

Hegerberg har ikke ønsket å kommentere TV 2s sak.

Stjernespissen brøt med landslaget etter fjorårets EM-sluttspill. Hun har gjort det klart at en landslagsretur ikke er aktuelt, selv om laget nylig kvalifiserte seg til VM.

Landslagssjef Martin Sjögren har understreket at han ikke har noen planer om å ta et initiativ overfor den 23 år gamle måltyven.

Drapstruet for Twitter-melding

Også tidligere i sommer skapte Hegerberg overskrifter for sin aktivitet i sosiale medier. Etter åpningskampen i VM mellom Russland og Saudi-Arabia, en kamp VM-vertene vant 5-0, skrev hun følgende på Twitter:

- Tøff start for Saudi-Arabia. Kanskje de skal slippe frem kvinnene.

Lyon-stjernen slettet Twitter-meldingen samme kveld og har senere avslørt at det var på bakgrunn av drapstrusler hun mottok.

Onsdag møter Hegerberg og Lyon norske Avaldsnes i mesterligaen.

Tok med en bunch med franskmenn, tyskere, briter, en nederlender, en japaneser og en canadier og heim til Noreg🇳🇴 #UWCL pic.twitter.com/SIlDhkArgd — Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) September 11, 2018

