Hegerberg forlenget Lyon-kontrakten til 2024

Stjernespissen Ada Hegerberg (25) fortsetter karrieren i franske Lyon. Hun har forlenget kontrakten med storklubben i tre år.

Hegerberg har spilt for Lyon siden 2014. Nå har hun vært ute med skade i nesten et år, men hun nærmer seg stadig å kunne spille fotballkamper igjen.

Fredag melder Lyon på sitt nettsted at klubben har sikret seg Hegerbergs tjenester fram til sommeren 2024.

– Det er en stor glede å kunne signere en forlengelse med verdens beste spiller. Det er både et godt signal for Lyon og en verdifull historie for alle de talentfulle, unge jentene som forlater sine hjemland for å komme til en storklubb og vinne alt som er å vinne, sier Lyon-president Jean-Michel Aulas.

Hegerberg har blant annet vunnet fem strake mesterligatitler og seks strake ligatitler med Lyon.

– Dette er klubben i mitt hjerte. Jeg har hele tiden ønsket å forlenge kontrakten, for det var aldri noen tvil i hodet mitt. Lyon har alltid vært det første alternativet. Det gir meg ro til å kunne komme tilbake enda sterkere, sier hun.

