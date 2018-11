Hegerberg misset straffe da Lyon vant igjen

Ada Hegerberg misbrukte et straffespark og tegnet seg ikke på scoringslista, men lagvenninnene sørget for at Lyon slo Dijon 5-0 lørdag.

Lyon har full pott etter ni spilte serierunder og står nå med 37-1 i målforskjell.

Laget spilte sin tredje kamp på en uke. Hegerberg bidro med to mål og to assist i forrige helgs 5-0-seier over Metz og scoret igjen da Ajax ble slått 9-0 i mesterligaen onsdag. Lørdag forble hun målløs, selv om hun tok straffespark på stillingen 1-0 i det 29. minutt. Gjestenes keeper reddet.

Amandine Henry (2), Wendie Renard (2) og Dzsenifer Marozsán scoret for Lyon lørdag. Kaptein Renard overtok ansvaret som straffeskytter da laget fikk sin annen 11-meter i kampen og fastsatte resultatet på overtid.

Hegerberg spilte hele kampen.

