Hegerberg mister profilert lagvenninne – Bronze returnerer til City

Den engelske fotballstjernen Lucy Bronze har signert for Manchester City. Dermed forlater hun Ada Hegerbergs Lyon etter tre år i Frankrike.

Høyrebackens Lyon-exit til fordel for Manchester City kommer i kjølvannet av at kontrakten hennes gikk ut i sommer. Bronze har også tidligere spilt for Manchester City (2014-2017), men signerte for tre år siden en treårskontrakt med Ada Hegerbergs Lyon.

Nå returnerer den engelske stjernen til gamleklubben. 28-åringen har signert en toårskontrakt, opplyser klubben.

Etter overgangen til Frankrike har hun blant annet vunnet mesterligaen tre ganger. I 2018 kåret BBC Bronze til årets spiller i verden, mens hun året etter var blant de nominerte til Ballon d'Or.

Den engelske landslagsspilleren har også vunnet den engelske spillerforeningen PFAs pris for beste engelske kvinnelige fotballspiller to ganger (2014 og 2017). Under VM i 2017 ble hun tatt ut på All Star-laget, etter at England røk i semifinalen mot Nederland.

Manchester City ble nummer to i den engelske eliteserien forrige sesong.

