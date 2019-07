Hegerberg og Graham Hansen kan bli kåret til verdens beste fotballspiller

Ada Hegerberg (24) og Caroline Graham Hansen (24) er begge blant de 12 nominerte til å vinne FIFA-kåringen av verdens beste fotballspiller.

FIFA publiserte listen over de nominerte spillerne onsdag. På listen står ikke uventet Lyon-profilen Ada Hegerberg.

Den norske stjernespissen mottok i desember Gullballen som første kvinne. I mai avgjorde hun mesterligafinalen da hun scoret hat trick.

Blant de nominerte er også Caroline Graham Hansen, som i forkant av VM signerte for Barcelona. Før det hadde hun vunnet liga- og cupgul med tyske Wolfsburg. Hun var også en viktig brikke for Martin Sjögren under sommerens mesterskap.

I fjor var det brasilianske Marta som vant prisen. Hun er ikke nominert i år. Prisen deles ut i Milano i september.

De andre nominerte i kategorien er: Lucy Bronze (England), Julie Ertz (USA), Amandine Henry (Frankrike), Sam Kerr (Australia), Rose Lavelle (USA), Vivianne Miedema (Nederland), Alex Morgan (USA), Megan Rapinoe (USA), Wendie Renard (Frankrike) og Ellen White (England).

