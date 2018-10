Hegerberg og Graham Hansen scoret i mesterligaen

Caroline Graham Hansen bidro med mål og assist da Wolfsburg knuste Atlético Madrid 4-0 i mesterligaen fotball onsdag. Ada Hegerberg scoret også mesterligamål.

Atlético Madrid, som slo ut sterke Manchester City i forrige runde, holdt nullen til pause mot forrige sesongs tapende finalist i Tyskland. Da var det også slutt. Pernille Harder (2), Ewa Pajor og Caroline Graham Hansen gjorde 4-0 før annen omgang var halvspilt.

Danske Harder scoret ledermålet rett etter sidebytte, og Hansen hadde assist på Pajors 2-0-mål noen minutter senere. Den norske landslagsstjernen gjorde selv 3-0 i det 61. minutt, mens Harder ble tomålsscorer i det 67. minutt.

Ada Hegerberg satte ny sesongrekord i mesterligaen med 15 scoringer forrige sesong. Onsdag scoret hun det siste målet da Lyon vant 4-0 borte mot Ajax i Duivendrecht.

Amel Majri og Selma Bacha scoret i første omgang, mens Hegerberg traff i det 57. minutt. Isobel Christiansen fastsatte resultatet rett før slutt.

Begge Hegerberg-søstrene kunne juble for seier i mesterligaen onsdag. Andrine Hegerberg spilte 85 minutter da Paris Saint-Germain vant 2-0 borte mot Linköping. Frida Maanum spilte hele kampen for hjemmelaget, som ligger dårlig an før returkampen i Frankrike.

Marie-Antoinette Katoto og Wang Shuang scoret for PSG.

Chelsea, uten Maren Mjelde og Maria Thorisdottir i kamptroppen, møter Fiorentina senere onsdag.

LSK Kvinner spilte onsdag 1-1 hjemme mot danske Brøndby.

