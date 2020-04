Koronaviruset har satt en stopper for så å si all fotball verden over. Ada Hegerberg er tydelig på at damespillerne ikke må glemmes.

– Det er veldig, veldig viktig at damefotball ikke mister posisjonen sin. Mennene er naturligvis først med alle spørsmål om penger og når ligaene begynner igjen, men også damene må stå på for sin posisjon. Det sier den norske fotballprofilen Ada Hegerberg i et intervju med nyhetsbyrået AFP. Hun mener det er viktig at damene fortsetter å kjempe for like rettigheter som herrene. – Damefotballen sitter på andre rad, men vi kan ikke bare forsvinne i bakgrunnen. Damefotballen er fortsatt i startfasen. Vi må jobbe på for å få samme rettigheter som mennene, sier hun. Er i Frankrike Hegerberg er en sterk stemme innenfor damefotballen og har aldri vært redd for å si hva hun mener. Hun var lenge en stor stjerne for det norske damelandslaget før hun valgte å ikke delta i fjorårets VM. Hegerberg har sagt nei til landslagsspill på ubestemt tid. – Man ser alle herrelagene som sliter, men tenk hvordan dette kommer til å påvirke damelagene. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for hjelpe klubben, sier Hegerberg om et eventuelt lønnskutt. Hegerberg er for tiden i Frankrike, der hun trener seg opp etter at hun røk korsbåndet i slutten av januar. Hun satser på å være tilbake i september. – Det er en merkelig situasjon for alle. Alt er uklart, sier Hegerberg. Imponerende CV – Det er veldig vanskelig å si hvor damefotballen vil være om noen uker, måneder og år. Usikkerheten er overalt nå. Det hadde vært trist å kansellere sesongen, for vi vil gjerne fortsette det vi har gjort. Men det er mye som skjer i samfunnet nå. Vi må bare sitte og vente, uttaler hun. Hegerberg har en imponerende fotball-CV til tross for at hun bare er 24 år – fire mesterligatitler, første vinner av den kvinnelige utgaven av gullballen og fem ligatitler, alt mens hun har spilt i Lyon i Frankrike. (©NTB)