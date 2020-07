Hegerberg om potensielt mesterliga-comeback: – Fortsatt umulig å si

Da Ada Hegerberg røk korsbåndet i januar trodde hun sesongen var over. Nå håper hun i det lengste å rekke det utsatte mesterligasluttspillet sent i august.

– Jeg vet ikke om jeg rekker det, det er det kjipe svaret. Det er viktig å ha en ambisjon og et mål om å se seg selv tilbake på banen, men det er fortsatt umulig å si. Man må høre på hodet og kneet, sier Hegerberg i et intervju med Aftonbladet.

På en trening med sitt franske lag Lyon sent i januar skadet Hegerberg høyrekneet, og måtte i februar opereres for korsbåndsskaden sin.

Det betydde minst et halvår på sidelinjen, og sesongen som kunne avsluttes med mesterligafinale i mai så ut til å være tapt for gullballvinneren fra 2018.

Men etter at koronaviruset satte en stopper for fotballen verden over og mesterligasluttspillet ble utsatt til slutten av august, drøyt seks måneder etter operasjonen i februar, kan det være at Hegerberg kan hjelpe Lyon til nok et mesterligatrofé.

I fjorårets finale mot Barcelona ble Hegerberg kampens store spiller, da hun med sitt hattrick bidro til 4-1-seier i finalen.

Forhåpningsfull trener

I intervjuet med Aftonbladet forteller Hegerberg at hun har fått best mulig hjelp med rehabiliteringen av kneet sitt. Sammen med kjæresten Thomas Rogne dro hun til og med på en korsbåndskonferanse i Kitzbühel for å få best mulig kompetanse på kneskaden.

Rehabiliteringen har gitt positive utslag og i juni var Lyon-trener Jean-Luc Vasseur forhåpningsfull med tanke på et Hegerberg-comeback i mesterligaen, der resten av sluttspillet avgjøres i Bilbao og San Sebastian i perioden 21. til 30. august.

– Hun kan løpe og er i rute. Samtidig må man være forsiktig og følge opptreningsplanen, for det er en alvorlig skade. Men vi er optimistiske, sa Vasseur da.

I Lyons kvartfinale 22. juni møter laget Bayern München. Kommer Hegerbergs lag seg forbi det hinderet og videre fra semifinalen, venter en finale 30. august på Martin Ødegaards hjemmebane i San Sebastian.

I åttedelsfinalen vant Lyon hele 11-0 mot Fortuna Hjørring over to kamper, men koronaviruset satte en stopper for kvartfinalene, som egentlig skulle spilles i mars og april.

