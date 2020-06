Hegerberg tilbake i trening med ball

Stjernespissen Ada Stolsmo Hegerberg (24) driver opptrening etter korsbåndskaden i Polen. Onsdag trente hun med ball for første gang, ifølge L'Equipe.

Hegerberg skadet det høyre kneet alvorlig under en treningsøkt i januar. Normal rehabiliteringstid etter en korsbåndskade er minst ni måneder, og Lyon-proffen gjør store framskritt.

Hun befinner seg for tiden i Polen, der ektemannen Thomas Rogne spiller for Lech Poznan. Der er hun altså i gang med balltrening. Det var Aftenposten som først omtalte saken blant norske medier.

Det er ikke satt noen dato for når Hegerberg kan være tilbake i aksjon for klubblaget. Ifølge L'Equipe ligger Lyon-troppen an til å være tilbake på treningsfeltet 22. juni.

Nylig publiserte Hegerberg et Twitter-bilde på ettårsdagen for Lyons forrige mesterligapokal. Laget har vunnet den gjeveste europacupen fire år på rad, og sist sesong satte Hegerberg scoringsrekord i turneringen.

Koronapausen gjør det mulig at den norske storscoreren kan rekke årets mesterligasluttspill, dersom det fullføres. Enn så lenge har ikke Det europeiske fotballforbundet (Uefa) tatt noen avgjørelse rundt kvinnenes Champions League.

Lyon vil være favoritt til å ta sin femte strake pokal dersom turneringen kommer i gang igjen. Kvartfinaler, semifinaler og finale gjenstår.

