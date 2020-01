Hegerberg ute i lang tid med korsbåndskade

Stjernespissen Ada Stolsmo Hegerberg (24) har røket korsbåndet i høyre kne og må opereres.

Det opplyser spilleren selv via Twitter. Det var VG som først omtalte saken.

– Så, her kommer det. Jeg røk korsbåndet denne helgen. Dette er et tilbakeslag for meg, men jeg skal jobbe meg gjennom dette med all energi jeg har, skriver Hegerberg.

Hennes franske klubb Lyon opplyser på sitt nettsted at Hegerberg skadet høyrekneet under trening. I løpet av de neste dagene vil det bli klart når hun skal opereres.

Samtidig opplyser Lyon at skadeperioden vil være omtrent like lenge som det vanlige for en korsbåndskade. Det vil sannsynligvis holde henne borte fra fotballbanen i minst et halvår.

Hegerberg er Lyons mest målfarlige spiller, og skaden vil svekke lagets sjanse til å ta en femte strake mesterligatittel.

Denne sesongen har Hegerberg scoret 23 mål på 18 kamper for det franske storlaget. 14 av målene er kommet i ligaen. Hun er også tidenes mestscorende spiller i Champions League. Der har hun notert 53 nettkjenninger på 51 kamper.

