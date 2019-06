Hegerbergs agent om Josimar-intervjuet: - Nøyaktig dette hun ville unngå

Reagerer på publiseringstidspunkt av omstridt intervju.

Onsdag kveld kom landslagsstjernen Martin Ødegaard med krass kritikk mot Ada Hegerberg. Ødegaard reagerte på et intervju Hegerberg hadde gitt med Josimar og Morgenbladet.

Real Madrid-spilleren mente først og fremst timingen for intervjuet var merkelig, siden det kom ut nå, rett før Norges kvinnelandslag skal i aksjon i VM.

I intervjuet med Josimar kom Hegerberg med kritikk mot Norges Fotballforbund. Hun snakket også om hvorfor hun selv har valgt å stå utenfor landslaget.

Til Nettavisen sa Josimar-journalist Marius Lien, som gjorde intervjuet med Hegerberg, at intervjuet ble gjort i februar og at det derfor ble feil å beskylde Hegerberg for dårlig timing. Det var Josimar som hadde bestemt publiseringstidspunkt, sa Lien.

Skal være skuffet



Til VG sier imidlertid Hegerbergs agent, Alain Naiegon, at han er «svært skuffet» over at intervjuet ble slått opp som det har blitt nå.

Videre sier han at «Hegerberg-leieren» fortsatt vurderer hva de skal gjøre med saken.

- Hun hadde aldri svart på spørsmålene hvis hun hadde visst at det ville komme ut rett før VM. Det var nøyaktig dette hun ville unngå. Hun ville unngå å rette oppmerksomheten på seg selv og hadde planlagt å trekke seg helt tilbake for at det skulle bli en vakker fest for kvinnefotballen, sier agent Naigeon til VG.

Han presiserer videre at Hegerberg trodde intervjuet først skulle publiseres etter VM, slik at det norske kvinnelandslaget fikk ro rundt selv mesterskapet.

- Skulle sendes ut før VM



Journalist Lien sa følgende om saken til Nettavisen onsdag kveld.

- Da vi inngikk avtalen, var den at det skulle sendes ut i forkant av VM. Vi sa ikke noe om nøyaktig dato, for det visste vi ikke på daværende tidspunkt, sa han.

Han stusset over at Martin Ødegaard gikk ut og kritiserte Hegerberg.

- Hun (Hegerberg) kritiserer ikke kvinnelandslaget i ett ord. Så vidt jeg kan forstå, skulle hun ikke ha noen grunn til å bekymre seg. Man antar jo at folk kan lese. Det står ingenting om at hun kritiserer laget. Hun kritiserer fotballforbundet i tidsrommet 2011 til 2017.

Ødegaard-kritikk



Ødegaard skrev dette på Instagram onsdag kveld:

- Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM? De har kvalifisert seg til VM med landet sitt (noe av det absolutt største en fotballspiller kan oppleve), og allerede fått nok negativ oppmerksomhet, skriver 20-åringen på Instagram.

FYRTE LØS. Martin Ødegaard på Instagram. Foto: Skjermdump / Instagram

Videre fyrte han løs på denne måten:

- De fortjener bedre. At du nå velger å gjøre et slikt intervju er totalt uforståelig. Timingen er skrekkelig. Valget om å ikke spille for Norge er ditt, men respekter Norge og landslaget vårt. Det holder nå.