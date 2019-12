Hegh Arntzen ga TV3-profiler hakeslepp. Nå har hun blitt en nøkkelspiller for Norge

Scoringer, målgivende pasninger og en viktig bidragsyter i forsvar - Emilie Hegh Arntzen har tatt store steg denne sesongen.

KUMAMOTO (Nettavisen): I det som har utviklet seg til å bli et norsk landslag i strålende VM-form har Emilie Hegh Arntzens lekne pasninger og innspill blitt en attraksjon i det norske angrepet.

Hun viste det tidlig i mesterskapet da hun på lekkert vis spilte Camilla Herrem fri på venstrekanten med en iskald pasning bak ryggen.

Mot Tyskland var den norske venstrebacken på nytt i det lekne hjørnet, og denne gang var det linjespiller Kari Brattset Dale som fikk servert målgivende pasninger på lekkert vis.

- Jeg synes jo det er gøy. Det er morsomt å prøve litt nye ting, og ting som er annerledes og litt uventa. Jeg prøver på litt forskjellig på trening. Det er ikke alltid det går, men jeg passer på at det har fungert et par ganger før jeg prøver det i kamp, sier Hegh Arntzen til Nettavisen.

Selv om noen av Vipers-spillerens involveringer til tider er preget av finesse og show-faktor, ligger det også en imponerende effektivitet i grunn for Hegh Arntzens spill. Faktisk har ingen norske spillere levert flere assists enn henne. Etter seieren mot Tyskland er tallet oppe i 28 ganger der hun har vært nest sist på ballen før en norsk scoring.

SENTRAL: Emilie Hegh Arntzen har blitt en sentral brikke i Norges VM-tropp. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Ga TV3-profiler hakeslepp

Lagvenninnene og landslagsledelsen omtaler venstrebacken som en «skytende playmaker», men en annen beskrivelse kan like gjerne være at hun er «gæren i topplokket».

Det var i alle fall slik TV3s håndballkommentator Daniel Høglund omtalte Vipers-spilleren etter en av norsk håndballs villeste kamper tidligere i høst.

Hegh Arntzen og hennes Vipers spilte på hjemmebane mot det franske stjernelaget Metz. De franske kvinnene herjet tidvis med Vipers, og ledet med åtte mål da en vanvittig opphenting startet.

Midt i opphentingen, da Vipers begynte å øyne muligheten til å slå tilbake i kampen, fikk de straffekast. Fram gikk Emilie Hegh Arntzen. I stedet for å gå for den sikre løsningen, valgte 25-åringen et trick-skudd norsk håndball knapt har sett maken til.

KRYDDER: Emilie Hegh Arntzen beskrives som en spiller som liker å krydre håndballen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Fra sju meters hold kastet hun ballen til side for keeper Ivana Kapitanovic. På iskaldt vis hadde Hegh Arntzen gitt ballen så mye spinn at da den traff bakken, skiftet den retning og skrudde inn i målet bak den utspilte Metz-keeperen.

Se klipp av målet i vinduet under:

Den vanvittige prestasjonen fikk ekspertkommentator Frode Kyvåg til å bryte ut i spontan latter, mens kommentator Peder Seierstad hyllet Vipers-spilleren.

- For en selvtillit, ikke tenk på det! Hun kaster ballen ut av hallen, og den tar med seg en pølse på vei inn igjen. For en herlig scoring, utbrøt han.

Da den spesielle situasjonen senere ble et tema i Viasats håndballpodkast «Håndballkollektivet» med nevnte Seiersted og Høglund, fortsatte hyllesten.

- Den straffa til Emilie... Jeg var ikke klar over at den dama der hadde det i seg. Én ting er at du kan teknikken og sånt, hun er jo en spiller av høy, høy klasse. Men du skal fader meg være gæren i topplokket for å gjøre det der. For om du bommer så er du bare verdens største tulling som bare ikke gjorde det enkelt. Det er så deilig utført! Den ballen er jo en meter på utsiden av målet før den skrur inn, og det der er en av de virkelig gode trick-sjumeterne som jeg har sett i kvinnehåndball på lenge, sier Høglund i podkasten.

TV3-KOMMENTATOR: Landslagssjef Thorir Hergeirsson og TV3-kommentator Daniel Høglund. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Hva gjorde jeg nå?

Når Nettavisen treffer Hegh Arntzen på pressetreff med landslaget dagen etter seieren i skjebnekampen mot Tyskland, smiler hun lurt når straffekastet fra i høst blir et tema.

- Jeg vet ikke helt om jeg skjønte hva jeg gjorde. Etterpå fikk jeg hetta og tenkte «hva gjorde jeg nå?»

En som vet nøyaktig hva Hegh Arntzen gjorde i situasjonen, er Vipers- og Norge-målvakt Andrea Austmo Pedersen.

Hun beskriver lagvenninnen som en spiller som liker å krydre spillet med litt finesser som pasninger bak ryggen og trick-skudd, men sier samtidig at den ekstreme varianten Kapitanovic ble offer for, var forholdsvis fersk.

- Hun har ikke øvd så mye på den tricken på trening. Hun gjorde det på meg på en trening, og da sa jeg «hvis du gjør det her, så må du gjøre det i kamp også», og da kom den faktisk i en av de viktigste kampene vi har hatt i år, ler hun.

- Hva tenkte du da du så hva hun gjorde?

- Jeg tenkte at hun er tøff. Hun er tøff i hodet, for det er ikke mange som hadde gjort det der, spesielt når du ikke har gjort det så mange ganger på trening, Så jeg sa at hun måtte takke meg litt også for at jeg har pushet henne til å gjøre det i kamp.

- Og litt smågæren?

- Ja, det er hun.

ROSER: Norge- og Vipers-målvakt Andrea Austmo Pedersen roser Emilie Hegh Arntzen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- En klok spiller

Også onsdagens skjebnekamp mot Tyskland var av det viktige slaget, uten at det så ut til å påvirke Hegh Arntzens spill nevneverdig.

Gang etter gang serverte den norske nøkkelspilleren lagvenninnene, enten det var foran eller bak egen rygg.

ASSIST: Ingen norske spillere har hatt flere målgivende pasninger enn Emilie Hegh Arntzen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Selv mener hun at det ikke er så oppsiktsvekkende at hun velger å sende en pasning eller to bak ryggen.

- Det er korte pasninger, og linjespilleren er klar for det. Jeg har jo bommet på flere vanlige pasninger i VM, enn slike pasninger, sier hun.

Hegh Arntzens bidrag i angrep, men også forsvar har gjort henne til en nøkkelspiller for Norge i håndball-VM i Japan. Landslagstrener Mia Hermansson Högdahl beskriver Vipers-spilleren som en klok håndballspiller.

- Hun er en sammensetning av en playmaker og en skytter. Gjennom det er hun giftig, og er nest sist på ballen veldig ofte gjennom den spilleforståelsen hun har, så det er en bra spiller. Ikke minst har hun også vokst veldig bakover nå i det siste året, sier Högdahl til Nettavisen.

Fredag spiller Hegh Arntzen og Norge semifinale i håndball-VM. Da er det Spania som venter for de norske håndballjentene. Kampen spilles klokka 12:30 norsk tid, og vises på TV3, men kan også følges i Nettavisens livesenter. I den andre semifinalen møtes Nederland og Russland.