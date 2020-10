Hegh Arntzen lettet etter stort virusutbrudd hos motstander

Emilie Hegh Arntzen er sjeleglad Champions League-kampen mot FTC Hungaria ble avlyst. Den ungarske klubben er nå knallhardt rammet av koronasmitte.

Hegh Arntzen er for tiden med landslaget på Golden League-turneringen i Danmark. Der er det kamp mot vertsnasjonen torsdag.

– Jeg er veldig glad for at vi har de reglene vi har i Norge og at kampen mot FTC ikke ble spilt. Ikke minst når det viser seg at ti (to ledere og åtte spillere) er koronasmittet hos dem ved hjemkomst, sier Hegh Arntzen til NTB.

– Hadde vi spilt den kampen, tror jeg ikke det hadde vært så mange fra Vipers på denne samlingen, sier hun.

To spillere fra FTC ble igjen i Kristiansand en periode da de avla positiv virustest ved ankomst Norge for snaut to uker siden. Resten av troppen kom seg hjem etter et døgn i Norge, men smitten hadde rukket å spre seg i rekkene.

En kamp kunne ha ført til et stort smitteutbrudd også hos Vipers.

Norge spiller mot Frankrike lørdag og Montenegro søndag i Golden League. I november venter tre nye kamper for Norge i Bergen. Det er også alt av kamptid som det norske laget har sammen før europamesterskapet.

Hjemme-EM starter 3. desember, og finaledatoen er blinket ut for det norske laget til 20. desember. Alle EM-kamper i Norge går i Trondheim.

(©NTB)