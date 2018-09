Heidi Løke friskmeldt - klar for Golden League

Kneet til Storhamars Heidi Løke kne ble fredag friskmeldt. Dermed er hun klar for Golden League-turneringen med det norske landslaget senere denne måneden.

Løke ble nylig tatt ut i Norges Golden League-tropp, med forbehold om at hun ble klarert for spill. Det ble hun fredag, bekrefter håndballstjernen til NTB fredag.

– Det så veldig bra ut. Jeg er helt klar igjen, opplyser Storhamar-spilleren.

Det var i starten av september at Løke ble satt på sidelinjen etter en smell i kneet.

– Jeg fikk en overstrekk i kneet. Det var en del væske i det, og derfor viktig å ta det med en gang, sa hun om skaden torsdag.

At hun nå er friskmeldt gjør at hun også er aktuell for landslagsspill i Golden League-turneringen i Danmark. Turneringen, som starter 24. september, er en del av oppkjøringen før EM i Frankrike (30. november og 16. desember.)

– Det er jo EM som er målet mitt denne sesongen ved siden av å gjøre det bra med Storhamar.

Storhamar møter forrige sesongs serie- og sluttspillmester Vipers Kristiansand på hjemmebane onsdag til uken.

(©NTB)

Mest sett siste uken