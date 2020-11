Heidi Weng avslutter minitouren i Ruka

Weng hadde en tung dag i sporet under fredagens sprintprolog. Nå er det bestemt at hun ikke stiller til start resten av helga.

Den norske landslagsutøveren stiller ikke til start på lørdagens 10 kilometer klassisk i Ruka.

Det melder Norges Skiforbund i en pressemelding.

- Heidi Weng har ingen glede ved å gå skirenn nå, sier landslagslege Øystein Andersen.

- Hun trenger ro og hvile og avslutter minitouren i Ruka, men reiser ikke hjem før i morgen sammen resten av troppen på den planlagte charteren til Norge.

Blytung prolog

Weng hadde en blytung dag i sporet under fredagens prolog, der hun blant annet var 25,83 sekunder bak Ane Appelkvist Stenseth i mål.

- Det var en svak prolog. Jeg har nesten en mistanke om at det har skjedd noe med Heidi Weng. Dette var langt svakere enn forventet, sa Torgeir Bjørn etter at 29-åringen hadde passert målstreken.

Weng fortalte til NRK etter prologen at det ikke var noe spesielt som skjedde under løpet.

- Det var egentlig bare hodet som ikke fungerte helt, forklarte Weng til kanalen.

Får støtte fra landslagskolleger

Den norske landslagsutøveren har vært ærlig på at hun har vært bekymret for smittesituasjonen i Europa og nylig sa hun til Nettavisen at hun ikke gledet seg til å reise på tur.

Og landslagskollegene har merket at Weng synes pandemien er krevende.

Lotta Udnes Weng som ble Norges beste på kvinnenes sprint i Ruka fredag, fortalte på en digital pressekonferanse fredag at hun føler med Heidi.

- Jeg synes synd på henne. Hun er rett og slett redd og jeg tror det koster krefter å være redd hele tiden, sa Weng fredag.

- Det viktigste er å støtte Heidi som person og lagvenninne. Det viktigste er at hun har det bra med seg selv. Skirenn betyr lite oppe i det her. Jeg tror hun må prate med støtteapparatet og helseteamet og legge en plan. Så kan vi som lagvenninner bare være der for henne og støtte henne så godt vi kan, sa Johaug.

