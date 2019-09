Heidi Weng har overbevist lagvenninnene - Johaug er ikke i tvil

Heidi Weng (28) virker fortsatt å være usikker på hvordan hun ligger an til kommende sesong. Lagvenninnene er derimot ikke i tvil.

FONT ROMEU (Nettavisen): Det har ikke gått Wengs vei etter at hun vant både Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt i både 2016/17 og 2017/18.

Kroppen har ikke fungert optimalt, men etter et trøblete halvannet år prøver Weng å kjempe seg tilbake helt i verdenstoppen.

Weng er imidlertid fortsatt forsiktig med å snakke om egne muligheter kommende vinter.

I stedet svarer hun vagt når Nettavisen bringer temaet opp under pressetreffet i høyden i Font Romeu.

- Jo, da. Det er greit. Jeg har trent bra, og ellers har jeg ikke gjort så mye annet. Jeg har vært i Frankrike og på Toppidrettsveka også har jeg vært i bryllup, sier Weng til Nettavisen.

- Men merker du at formen er i anmarsj?



- Det føles bra, men det blir spennende å se. For min del, som jeg har sagt før, så er det viktigste at kroppen fungerer igjen. Det er artigst å gå med en kropp som funker, sier hun, og legger til at formen hennes nå kjennes mer ut som en sommer- eller høstform enn en vinterform.

Likevel har resultatene i sommer vært imponerende. Senest under Toppidrettsveka vant hun kvinnenes 47 kilometer lange rulleskirenn med nesten halvannet minutt ned til russiske Natalia Neprjajeva på andreplass.

- Er du på vei mot noe stort igjen, tror du?

- Nja, vi får nå se på det da.

- Vil det si at du er i villrede ennå?

- Nei, men jeg tar det litt forsiktig da, svarer 28-åringen kryptisk.

SEIER: Heidi Weng vant det 47 kilometer lange rulleskiløpet på Hitra første dag av toppidrettsveka. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Lagvenninnene klare

Flere av lagvenninnene hennes ler når de hører om Wengs uttalelser rundt egen form.

De er nemlig ikke i tvil: Heidi Weng er i form og de mener hun er godt klar over det.

- Heidi blir bra, sier Therese Johaug til Nettavisen og ler.

- Hun har jo vært bra. Det var vel i fjor vinter det ikke gikk bra og hun hadde en liten dupp. Men hun er tilbake til sitt gamle jeg, nå, altså, forsikrer Johaug.

Vinterens tredoble verdensmester fra Seefeld får støtte av flere andre lagvenninner.

- Heidi er definitivt i god form. Er hun sånn som hun er nå til vinteren, så blir det veldig bra. Det er gøy å se at hun svinser rundt og styrer på. Du ser på hele kroppsspråket at hun er i form. Det er veldig morsomt å se det, forklarer Raghnild Haga til Nettavisen.

- Heidi er sterk. Jeg tror hun kommer til å gå fort til vinteren. Eller, det er jeg sikker på. Hvis ikke hun gjør det, så må det skje noe veldig ille. Hun er i god form og virker sterk på alt, sier Tiril Udnes Weng.

IKKE I TVIL: Både Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg mener Heidi Weng viser god form. Foto: Berit Roald (NTB Scanpix)

Tror hun bløffer med journalistene

Udnes Weng forklarer Nettavisen at hun også er overbevist om at firmenningen selv er klar over at formen er god, og at hun bløffer med journalistene.

- Hun vet det selv, at hun er i god form. Det synes jeg er gøy å se, sier Udnes Weng.

Ingvild Flugstad Østberg forklarer at det er veldig typisk at Heidi Weng snakker ned egne muligheter.

- Det er litt typisk Heidi. Hun snakker seg selv ned litt. Jeg synes det er veldig godt å se henne nå. Heidi er tilbake der hun var. Eller, jeg synes det ser sånn ut. Det kan hende hun sier noe annet selv. Det er hun som vet best, men hun har det jo med å være «litt» forsiktig på egne vegne. Så jeg tror vi kommer til å få se en ganske vass Heidi til vinteren. Jeg tror hun er tilbake på godt, gammelt Heidi-nivå, sier Østberg til Nettavisen.

Optimistisk landslagssjef

Landslagstrener Ole Morten Iversen smiler når Heidi Weng blir et tema på pressetreffet i Font Romeu.

- Jeg synes hun er fantastisk artig å ha med på lag, men jeg er sjeleglad for at ikke det er 12 stykker som henne. Det sier jeg også til henne, humrer Iversen.

Han oppfatter i likhet med mange av de norske løperne at Weng virkelig er på bedringens vei.

- Jeg har kjent Heidi noen år fra utsiden, men da jeg kom inn på laget i fjor så var ikke Heidi seg selv. Det var jeg klar over da jeg begynte og jeg hadde sett det i sesongen før. I år opplever jeg en helt annerledes Heidi enn i fjor.

Han tror Weng i år minner mer om den versjonen hun var for to-tre år siden. Likevel er Iversen forsiktig med å legge noe press på eleven. Landslagstreneren forteller at Weng fortsatt er litt forsiktig slik at hun ikke går på en ny smell.

- Hun ønsker heller å bygge opp et godt grunnlag for forhåpentligvis å tåle et ekstremt rennprogram som kommer til vinteren, forklarer Iversen.