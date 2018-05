Hekke-Isabelle ble trigget av VM-skuffelsen

Hekkeløperen Isabelle Pedersen (26) reiste seg umiddelbart etter nedturen i London-VM sist sommer. I vinter har hun satt personlige rekorder.

Det var 11. august i fjor at det skjedde. Isabelle Pedersen var på god vei til finaleplass på 100 meter da hamstringen tok tak over den sjuende hekken.

Finaledrømmen brast i semifinalen.

Etterpå var hun utrøstelig i et par timer, men jenta fra Bergen deppet ikke lenge.

– Det var selvsagt sårt å se den tredje sakteste finalen i VM-historien fra sidelinjen og vite at jeg kunne hatt en kjempesjanse til å gjøre en god plassering. For saken var, selv om det aldri kom tall på papiret den dagen i London, så var det et bevis på at jeg er på vei til noe større, skriver Isabelle Pedersen i en mail til NTB.

Hun har trent i USA den siste tiden, og fredag stiller hun i Diamond League-stevnet i Doha.

Skremmeskudd

Pedersen utdyper hvorfor hun slett ikke bare tok med seg dårlige minner fra VM-dagene i London.

– Det er ikke hver dag at du skremmer verdensrekordholderen ut av blokkene slik at hun løper rett inn i den første hekken. Jeg ledet også den semifinalen før jeg ble skadd, og hun som vant semifinaleheatet tok sølv i finalen. Derfor var det mye godt å ta med seg fra VM, selv om jeg ble trillet ut av stadion i rullestol.

Det første som ble organisert etter VM-skuffelsen var opptrening og behandling av skaden. 26-åringen forteller at hun fikk en kort oppfølging av Olympiatoppen før hun reiste til Italia i noen uker. Oppfølgingen gikk som ønsket, og etter litt ferie følte hun seg veldig opplagt til å gå inn i grunntreningen.

Den sluntret hun ikke unna.

Sterk innendørssesong

Helt fra starten av innendørssesongen beviste Isabelle Pedersen at skaden var leget. Hun perset på 60-meteren med 7,93 i et stevne i Glasgow 25. februar. I innendørs-VM i Birmingham uken etter gikk det like fort.

– Innendørssesongen endte veldig bra, og det var gledelig og inspirerende. Der ble det personlig rekord både i forsøk og semifinale, og det er alle utøveres drøm. Det er en enda større drøm å bli historisk, og det ble jeg i den tøffeste finalen i et innendørs-VM noensinne. Det har aldri vært tøffere å kvalifisere seg til en hekkefinale, og jeg var en av dem. Jeg ble den første norske sprinter i en VM- eller OL-finale noensinne også. Du kan ikke bli mer rørt og stolt enn jeg var da, melder Pedersen.

I sitt første løp i utendørssesongen endte det opp med 12,86. Det bærer bud mot at Isabelle Pedersen er i rute foran det som skjer i Doha i slutten av uken.

(©NTB)

