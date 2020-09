Heldig Mané slapp unna rødt kort - så startet han Liverpools snuoperasjon

Liverpool-stjernen Sadio Mané var i begivenhetenes sentrum i møtet med Arsenal mandag.

LIVERPOOL - ARSENAL 3-1:

Liverpool tok lagets tredje strake Premier League-seier for sesongen da Arsenal ble slått 3-1 på Anfield mandag.

Sadio Mané, Andy Robertson og innbytter Diogo Jota snudde kampen for vertene, etter at Alexandre Lacazette hadde gitt gjestene ledelsen.

Mané klinket ned Arsenal-forsvarere

Det var høy temperatur fra start i mandagens storkamp, mye takket være Sadio Mané, som i løpet av kampens to første minutter hadde klinket ned både Hector Bellerin og Kieran Tierney.

Først gikk han knallhardt i ryggen på Bellerin, før han satte armen opp i ansiktet på Tierney sekunder senere.

Nils Johan Semb, som var TV 2s ekspertkommentator under oppgjøret, mener senegaleseren var heldig.

- Den er stygg, for den er aktiv opp i ansiktet. Det er ikke pent av Mané. Se, han slår armen opp i ansiktet på Tierney der, kommenterte Semb.

På sosiale medier ble albuen naturligvis et hett tema, og mange mener Mané burde fått direkte rødt kort. Tidligere FIFA-dommer Svein Erik Edvartsen, mener at de to hendelsene til sammen kvalifiserer til rødt kort.

Hangeland: - Han gjør det med vilje



Tidligere Manchester City- og West Ham-spiss Trevor Morley, likte det han fikk se av Mané tidlig i kampen, selv om det var på grensen til rødt kort.

- Han er alltid tent. I dag var han ekstra tent. I løpet av kampens første 90 sekunder tar han begge Arsenals backer. Jeg elsker det der, fordi det er spilt 90 sekunder, og han har gitt begge backene en trøkk. Han viser at «her er jeg», sa Morley i TV 2s Premier League-studio.

Også tidligere Fulham- og Crystal Palace-stopper Brede Hangeland satt i samme studio og mente Mané var heldig som slapp unna med bare gult kort.

- Han setter tonen, men det der er så nære rødt kort for Mané. Han gjør det med vilje. Han ser at han kommer, og setter ut albuen. Han får i hvert fall fortjent gult der av Pawson, sa Hangeland.

Robertson slo tilbake etter kjempetabbe

Etter to gode Liverpool-sjanser, signert Sadio Mané og Trent Alexander-Arnold, var det i stedet Arsenal som tok ledelsen på Anfield midtveis i første omgang.

Scoringen kom etter en forferdelig tabbe av Andy Robertson, som sleivet ballen rett til Alexandre Lacazette, da han skulle klarere. Frankmannen lot seg ikke be to ganger og plasserte inn 0-1.

Det var imidlertid Liverpool som var det beste laget på Anfield, og tre minutter etter Arsenals ledermål, slo Merseyside-laget tilbake.

Mohamed Salah trakk seg innover i banen inne i Arsenals sekstenmeter og kom til avslutning. Skuddet ble reddet av Bernd Leno, men falt rett i beina på Sadio Mané, som enkelt kunne dytte inn 1-1 i åpent mål.

Etter 34 minutters spill gjorde Andy Robertson det godt igjen etter den svake innvolveringen i forkant av 0-1-målet, da han dukket opp på bakre stolpe og løftet ballen over Leno til 2-1, etter innlegg fra Alexander-Arnold.

Rett før slutt dunket Liverpool-debutant Diogo Jota inn sitt første Liverpool-mål, etter å tatt godt vare på en svak David Luiz-klarering.

Etter tre serierunder står Liverpool, Everton og Leicester med full pott i Premier League.