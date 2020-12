Hele Newcastle-troppen i isolasjon etter smitteutbrudd

Hele Newcastles førstelag ble mandag bedt om å gå i karantene etter et smitteutbrudd i klubben. Fredagens Premier League-kamp mot Aston Villa står i fare.

Det skriver The Guardian.

Fire spillere og en ansatt i støtteapparatet ble satt i isolasjon med smitte allerede søndag. Dermed ble hele førstelaget testet på nytt. Mandag ble de bedt om å gå i karantene.

Newcastle skal etter planen møte Aston Villa fredag. Dersom kampen flyttes vil det bli den første koronautsatte Premier League-kampen siden forrige sesong ble gjenopptatt i juni.

I utgangspunktet er reglene for eventuelle utsettelser at laget ikke klarer å stille en førsteellever med tre innbyttere, ifølge The Guardian.

