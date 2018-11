Helland strålte da RBK tok et langt steg mot seriegull

Pål André Helland storspilte og scoret to mål da Rosenborg vant 3-1 mot Odd på Lerkendal søndag. Med seieren er RBK på god vei mot sitt 26. seriemesterskap.

Da Helland tok ned ballen på kassa og banket den i mål fem minutter før pause, kunne trønderne starte å lete etter Queen-CD-en med «We are the champions» på.

Forutsetningene var klare før kampstart: Rosenborg måtte vinne for å ha mulighet til å bli seriemestre allerede denne runden. Men klubben er avhengig av at Strømsgodset tar poeng borte mot Brann i søndagens senkamp for å slippe gulljubelen løs.

Helland hadde skjønt alvoret og leverte en svært god kamp på Lerkendal, som ble kronet med to scoringer, da Rosenborg gjorde jobben mot gjestene fra Telemark.

– Det er artig å spille fotball når kroppen fungerer og jeg får vist hva som bor i meg, sa kampens store spiller til Eurosport før han la til at egen innsats fortjente godkjent-stempel.

– Hadde vi hatt Helland, hadde vi vunnet, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo, som ikke var fornøyd med eget lags uttelling.

– Spillemessig er jeg fornøyd, men vi har en utfordring med at vi er for tannløse framover når vi skaper så mange sjanser, sa Fagermo og la til at dette har vært en utfordring over tid.

Rakett

Odd kom til Trondheim med skumle planer, og gjestene burde ha tatt ledelsen etter fem minutters spill. RBK-keeper André Hansen, som spilte i Odd så sent som i 2015, lot ikke gamle lagkamerater få noe gratis og vartet opp med en glitrende beinparade da Jone Samuelsen smalt til på direkten fra fem meters hold.

Men det var Rosenborg sin aften på Lerkendal, og Helland sto fram da det gjaldt som mest. 28-åringen var høyt og lavt og en pest og en plage for Odd-spillerne kampen gjennom.

Før scoringen sendte Helland av gårde en rakett fra 20 meters hold. Odd-keeper Sondre Rossbach måtte vise seg fra sin beste side da han fikk en hånd på ballen.

Ti minutter etter pause doblet Mike Jensen ledelsen etter å ha spilt vegg med Alexander Søderlund foran 16-meteren.

Doblet ledelsen

En halv time før slutt reduserte Odd ved Espen Ruud etter en corner, men kun minuttet senere utnyttet Helland en grov forsvarstabbe og satte inn sitt andre for kvelden.

Ruud slo en vanskelig tversoverpasning mot Steffen Hagen, som ikke helt nådde ballen. Det gjorde Helland, som stjal den med seg og sendte ballen forbi Rossbach.

Fem minutter før full tid kunne Tobias Lauritsen skapt ny spenning i kampen, men headingen fra kort hold ble reddet på strek av Erlend Dahl Reitan.

Flere mål ble det ikke og RBK innkasserte tre nye poeng i gullkampen.

Play

– Alt i alt bør vi være godt fornøyde. Vi trengte å vinne kampen, og gjorde det. Det var en solid prestasjon av hele laget, sa RBK-trener Rini Coolen til Eurosport.

Trønderne har sju poengs luke ned til Brann, det eneste laget som kan ta igjen RBK. Rosenborg har to kamper igjen, Brann har tre. Bergenserne spiller altså senere søndag, og med poengtap der kan man trykke play på CD-spilleren i Trondheim. Igjen.

Rosenborg har igjen Start borte og Bodø/Glimt hjemme, mens Brann møter Kristiansund borte og Odd hjemme i sine to siste kamper. Men først må bergenserne ta tre poeng mot Strømsgodset søndag kveld.

Etter kampen ble spillerne igjen på Lerkendal for å se Brann-kampen på TV, og kanskje blir kvelden kronet med et seriegull.

(©NTB)

