Hellas Verona snudde og slo Juventus da Ronaldo satte klubbrekord

Cristiano Ronaldo satte klubbrekord med mål i sin tiende Serie A-kamp på rad, men Hellas Verona snudde på mirakuløst vis og vant 2-1 etter at VAR kom i fokus.

For etter at Cristiano Ronaldo gjorde mål og hadde satt klubbrekord med mål i ti strake Serie A-kamper for Juventus, trodde nok de fleste at Torino-laget skulle stikke av med nok en trepoenger.

Men den gang ei.

Først banket Fabio Borini inn 1-1 fra seks meter etter 76 minutter, før Giampaolo Pazzini hamret inn det avgjørende 2-1-målet på straffe fire minutter før full tid. Straffen kom etter at VAR hadde sett at Leonardo Bonucci hadde brukt hånden til å avverge en scoring på corneren i trekket før.

Dermed gikk Juventus på en skikkelig blemme og tapte 1-2. Det var klubbens tredje tap denne sesongen, og dersom Inter slår AC Milan i «Derby della Madonnia» søndag, er Milano-klubben forbi Juventus på tabellen etter 23 spilte kamper.

Ny Ronaldo-scoring

Etter en målløs førsteomgang satte Ronaldo inn 1-0 etter halvspilt 2. omgang. Han fikk ballen på egen halvdel og spilte vegg med Rodrigo Bentancur før han hadde en hel banehalvdel å løpe på.

Ronaldo dro av Amir Rrahmani og satte ballen lekkert i lengste hjørne.

Scoringen gjør at 35-åringen nå har scoret i ti strake Serie A-kamper. Det er ny klubbrekord. David Trezeguet hadde den gamle på ni.

Scoringen var hans 20. på 20 ligakamper denne sesongen. Han har bare Ciro Immobile foran seg på toppscorerlisten. Lazio-spissen har scoret spinnville 25 mål.

Like langt etter Borino-mål

Men lagene var like langt med kvarteret igjen av oppgjøret. Fabio Borini fikk tid og rom til å skyte fra seks meter, og ballen gikk i lengste. En lekker scoring av den tidligere Liverpool-spilleren.

Så fikk Marash Kumbulla en eventyrlig mulighet til å sende hjemmelaget i føringen etter 83 minutter, men headingen fra en corner gikk i tverrliggeren.

VAR-sjekk og straffe

Dommer Davide Massia tok en sjekk på VAR på headingen til Kumbulla og så at Leonardo Bonucci hadde brukt hånden til å stoppe headingen. Dermed ble det blåst straffe.

Giampaolo Pazzini var sikker fra straffemerket og banket ballen via stolpen og i mål. Det var Pazzinis fjerde scoring denne sesongen.

Det ble lagt til seks minutter, men gjestene fra Torino klarte ikke utligne.

Det betyr at Juventus på 54 poeng er tre foran Inter og fire foran Lazio. Inter møter AC Milan, mens Lazio skal spille mot Parma borte.

(©NTB)