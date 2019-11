Helleland: Noen få i idretten beskytter hverandre og systemet

– Det er ikke IOC eller en liten lukket idrettsadel i Sveits som eier idretten, skriver tidligere WADA-visepresident Linda Hofstad Helleland i ny bok.

I boken «Ren idrett, skittent spill» tar Helleland et kraftig oppgjør med Den internasjonale olympiske komité (IOC).

– De (IOC) har monopol på verdens største idrettsarrangement, og de forvalter dette ansvaret dårlig, skriver Helleland, som i dag er stortingsrepresentant for Høyre.

Overfor NTB utdyper hun:

– Det er noen få mennesker som sitter på toppen og beskytter hverandre og systemet slik at man kan opprettholde denne kulturen og monopolet, sier hun, og viser blant annet til presidenten i det internasjonale skiforbundet FIS, Gianfranco Kasper.

– Kasper var også medlem i WADA da jeg kom inn. Han sitter i styret i IOC og i styret i WADA samtidig som han er president i FIS. Og jeg husker ikke hvor mange tiår han har sittet der.

Vil redusere IOCs makt

Helleland tar til orde for at anseelsen til de enkelte særforbundenes mesterskap bør jekkes opp.

– Kanskje burde de internasjonale særforbundene prioritere egne verdensmesterskap, slik Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har gjort i lang tid. Det ville ta fra IOC makten, skriver Helleland i boken.

Hun påpeker at IOC sitter på enorme verdier gjennom sine merkevarer, og derfor utfordrer hun også sponsorer til å ta ansvar.

– Jeg håper de ser at det å ha en så tydelig forbindelse til organisasjoner som ikke tar samfunnsansvar, og ikke tar kampen mot doping, det er dårlig for businessen. Så sponsorene har et stort ansvar. Og jeg håper vi kan se selskaper i Norge som går foran og tar dette ansvaret, sier hun.

WADA-kritikk

I boken er Helleland også kritisk til Verdens antidopingbyrå (WADA), der hun var visepresident fra 2016 til 2019.

Stortingsrepresentanten og den tidligere statsråden skriver at hun følte seg motarbeidet internt i WADA, særlig i spørsmålet om behandlingen av Russland etter omfattende dopingavsløringer.

Helleland gikk i 2018 imot å slippe det russiske antidopingbyrået RUSADA tilbake inn i WADA, men hun ble ikke hørt.

Helleland stilte som presidentkandidat i WADA, men ble ikke innstilt som Europas kandidat. Tidligere i november ble polakken Witold Banka valgt til ny president.

