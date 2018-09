Helleland om WADAs håndsrekning til Russland: – Kaster en mørk skygge over troverdigheten

WADAs visepresident Linda H. Helleland mener det er et svik overfor de rene utøverne å gjeninnsette Russland som fullverdig medlem i Verdens antidopingbyrå.

Et klart flertall av WADA-styret på tolv medlemmer stemte torsdag for å ta Russlands antidopingbyrå (RUSADA) tilbake i varmen. Det skjedde med ni stemmer mot to. Ett medlem avsto fra å stemme.

Helleland hadde på forhånd gjort et klart at hun kom til å stemme imot russisk WADA-medlemskap. Torsdag gikk hun på et tungt nederlag etter styremøtet i Seychellene.

– Jeg er veldig skuffet på vegne av rene utøvere og alle som tror på en ren idrett. Dette kaster en mørk skygge over troverdigheten til antidopingbevegelsen, sier Helleland i en uttalelse sendt til en rekke medier.

WADAs norske visepresident mener det var feil å ønske russerne velkommen tilbake før de fullt og helt hadde oppfylt alle kravene som forelå.

– Vi vet ikke når vi får tilgang til viktig data som vi trenger for å undersøke doping i Russland, og vi vet ikke om vi noen gang vil lykkes med å klare det vi sikter etter, sier Helleland videre og avslutter uttalelsen på følgende vis:

– I dag sviktet vi de rene utøverne i verden.

RUSADA ble utestengt fra WADA i august 2015 på grunn av avsløringer om omfattende dopingjuks i russisk idrett.

