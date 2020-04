Helsdirektoratet: Ikke flere enn fem får trene sammen – to meters avstand

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at ikke flere enn fem får trene sammen og at de som trener må holde en avstand på to meter til hverandre.

Helsedirektør Bjørn Guldvog firte ikke på kravene da han møtte pressen sammen med idrettspresident Berit Kjøll i Oslo onsdag. Han sa at det er forbudt å drive organisert trening der det er fare for nærkontakt. Det er ikke lov til å arrangere kamper av noe slag. Helsedirektøren poengterte at det ikke er lov å bruke garderobe. – Alt må gjøres slik at det sikrer smittevernshensynet, sa Guldvog. Idrettspresident Kjøll påpekte at regelverket heretter blir mer tydelig. – Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke sunn fornuft og skjønn i denne situasjonen, og oppfordrer sterkt at våre medlemmer følger helsemyndighetenes anbefalinger, sa idrettspresident Berit Kjøll. (©NTB)