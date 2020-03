Helsedirektoratet: - Vurderer å avlyse onsdagens sprint og Kollen-helga

Coronaviruset kan få konsekvenser for idrettsarrangement også i Norge.

Onsdag er det sprint-verdenscup i Konnerud, og kommende helg er det verdenscup i hopp, langrenn og kombinert i Holmenkollen.

- Vurderer å avlyse

Helsedirektoratet og fagdirektør Svein Lie bekrefter på en pressekonferanse mandag at de kommende verdenscuprennene i Konnerud og Oslo kan være i fare.

- Det er sånn at i øyeblikket har vi vurdering av store arrangement i sin alminnelighet, men det er ikke nå fattet noen konklusjon på det. Det som teller er ansamling av mennesker i et lite området hvor man er tett på hverandre, sier han på pressekonferansen.

- Er det aktuelt å avlyse disse arrangementene?

- Det er det som vurderes. Så må vi se hva vurderingen blir, men det er aktivt vurdering av det, ja, bekrefter Lie.

- Når blir avgjørelsen tatt?

- Nødvendigvis må dette skje i løpet av få dager fordi det snart er arrangementer, men vi har ikke noen konklusjon på det akkurat nå, sier han.

LES OGSÅ: Sportsintervjuet: Dag-Eilev Fagermo

Holmenkollen: - Ingen grunn til å endre planer

Ledelsen i Holmenkollen skifestival er ikke like stresset. Han opplyser til NTB at det har vært kontakt med Folkehelseinstituttet og at man følger de råd som blir gitt.

- Per i dag (mandag) er det ikke grunn til å endre planer for gjennomføring av skiidrettsarrangement. Det er trygt å samles på arrangementer og det er trygt å konkurrere så lenge man er frisk og ikke har vært i nærkontakt med en smittet person, skriver kommunikasjonssjef Ola Tangen i en redegjørelse.

I henhold til de generelle rådene vil personer bli bedt om å holde seg hjemme dersom de har vært i høyrisikoområder som Kina, Iran, Sør-Korea og Nord-Italia og selv vært syke eller hatt kontakt smittede.

Så langt er det bare Engadin skimaraton i Sveits som er blitt avlyst på grunn av koronaviruset. Men andre utendørsarrangementer har enten blitt utsatt eller fått deltakelsen sterkt begrenset på grunn av faren for virussmitte.

LES OGSÅ: Her finner du alle langrennsblogger fra Torbjörn Nordvall