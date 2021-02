Helsedirektoratet mener Branns treningskamp var regelbrudd

Helsedirektoratet mener at fredagens treningskamp mellom Brann og Bodø/Glimt var et brudd på koronaforskriften, skriver Bergensavisen.

BA skriver at Bergen kommune er underlagt covid-19-forskriften kapittel 5C til og med søndag 21. februar. Den slår fast at det er forbudt å gjennomføre «arrangementer».

Brann mener at treningskamper ikke er å regne som «arrangement», men der har Helsedirektoratet, som sitter med myndigheten, en annen tolkning.

Dermed bryter Brann koronaforskriftene, mener de.

I begrunnelsen til Helsedirektoratet er det lagt til grunn at treningskamper mellom ulike lag er å anse som arrangementer etter covid-19-forskriften. Treningskamper har mer preg av å være ordinære kamper enn ordinær trening, og innebærer at lag som normalt sett ikke trener sammen, kommer sammen for å spille kamp.

Konklusjonen til direktoratet er tydelig:

– Gitt at Bergen kommune er underlagt covid-19-forskriften kapittel 5C til og med søndag 21. februar, er det etter forskriftens § 18b forbudt å gjennomføre arrangementer, herunder treningskamper mellom ulike lag, i Bergen kommune, melder direktoratet.

I Brann har de en annen tilnærming.

– Vi har lov å spille treningskamper, men ikke treningskamper som arrangement. Derfor er det ikke publikum her. Det vi gjennomfører her er innenfor protokollen, sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, til BA.

Brann har en annen tolkning av hva som er et arrangement enn Helsedirektoratet.

– Det er ikke i henhold til informasjonen vi har fått fra NFF (Norges Fotballforbund). Alle har lov å holde treningskamper, men ikke som arrangement – altså ikke med publikum og så mye «rundt» kampene. Det er begrensninger til mediene og så videre, svarer Johannesen.

