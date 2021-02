Helsedirektoratet vil la barn og unge konkurrere lokalt – åpner ikke for breddeidretten

Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge i idretten nå kan trene og konkurrere som normalt lokalt. Breddeidretten får foreløpig ingen lettelser.

Det fremgår av rådene fagmyndighetene har gitt regjeringen om idrettsaktivitet i tiden som kommer.

Der påpekes det at smittesituasjonen nasjonalt fortsatt er uforutsigbar, og at det derfor fortsatt er behov for strenge tiltak rundt idretten. Barn og unge er den gruppen det prioriteres lettelser rundt.

«Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten», skriver direktoratet.

Videre foreslås det at kamper og cuper for den samme gruppen i tiden som kommer kan arrangeres for innbyggere i kommunen, forutsatt at den lokale smittesituasjonen tillater det.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge den lokale smittesituasjonen tillater det.

For breddeidretten anbefaler direktoratet generelt sett ingen lettelser i smitteverntiltak på nåværende tidspunkt.

Folkehelseinstituttet har anbefalt å vurdere å åpne for innendørstrening for breddeidretten over 20 år om to uker, forutsatt at smittesituasjonen lokalt tillater det. Helsedirektoratet sier seg enige i denne vurderingen.

Dermed vil ikke fagmyndighetene åpne for lettelser for breddeidretten i denne omgang.

Voksne over 20 år kan samtidig trene utendørs der avstand kan opprettholdes gjennom hele treningen.

(©NTB)

